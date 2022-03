Tudi psi žalujejo

Znanstveniki so že odkrili znake žalovanja pri pticah in slonih, zadnja raziskava, pod katero se podpisujejo strokovnjaki z Univerze v Milanu, pa je potrdila, da žalujejo tudi psi.

Več mesecev

Kar 426 lastnikov psov je potrdilo, da je njihov štirinožni prijatelj kazal izrazite znake žalosti, ko se je poslovil drug družinski pes. Navezanost med živalmi v istem gospodinjstvu je mnogo večja, kot so do zdaj domnevali strokovnjaki, poleg tega pa se je izkazalo, da psi ob izgubi kažejo jasne znake žalovanja.

Skupaj doživijo veliko lepega. FOTO: Alexei_tm/Getty Images

In ne le to, žalujejo lahko več mesecev, pojasnjujejo strokovnjaki, ki ugotavljajo spremenjeno vedenje. Drugačni vzorci trajajo od dva do šest mesecev, pri kar četrtini pa še dlje, so presenečeni raziskovalci, ki pri psih navajajo predvsem pritegovanje gospodarjeve pozornosti, pomanjkanje apetita in cviljenje ter pogostejše lajanje; mnogi zavračajo igro, skoraj polovici pa ne ugaja telesna dejavnost. Dobra tretjina jih veliko več časa prespi, nekateri pa so videti bolj plašni kot sicer.

Trajanje in intenzivnost žalovanja nista povezana s samo dolžino sobivanja dveh psov, ampak s stopnjo navezanosti; velika večina psov se sicer odlično razume s svojim pasjim prijateljem, zato ob izgubi pogrešajo dragocenega zaveznika, s katerim preživijo in doživijo veliko več, kot vidi človeško oko.

Gospodar mu je največja uteha.

Ko pes izgubi svojega štirinožnega prijatelja, pa se običajno poglobi vez z gospodarjem. Strokovnjaki tako lastnikom svetujejo, naj svojemu ljubljenčku posvetijo več časa kot sicer in mu kažejo prijazne plati življenja; če želimo, da se hitro postavi nazaj na vse štiri, se mora počutiti ljubljenega in varnega.