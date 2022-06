Tudi psi so lahko depresivni

Pasja brezvoljnost, ki kaže na depresivno stanje, se lahko pojavi zaradi različnih vzrokov. Morda se vaš kuža ne zna dobro soočiti s spremembami, kot je spoznavanje dojenčka, novega družinskega člana. Prav tako lahko na vedenje vpliva situacija, ko v dom pripeljete novega partnerja ali pa drugo hišno žival, medtem ko se nekateri ne počutijo najbolje, kadar se preselijo, pa čeprav skupaj z lastnikom. Še večjo travmo lahko naši kosmatinci doživijo ob smrti človeka, ki so ga bili vajeni, in tudi pasjega prijatelja, s katerim je bila igra vedno nadvse zanimiva in zabavna. Ker psi veljajo za zelo empatične živali, ob slabi volji in žalosti lastnika tudi sami razvijajo vedenje, ki nakazuje na depresijo.

