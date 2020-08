Tudi psi bi radi čofotali

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Nekateri potrebujejo podporo. FOTO: Jomkwan/Getty Images

Dopustovanje s kužkom je lahko naravnost čarobno, pri tem pa ne pozabite na ustrezno pripravo in preprečite nepotrebne zaplete. Potni list z ustreznim seznamom cepljenj je nujen del prtljage, sploh če potujete čez mejo, ne pozabite na ustrezne postanke med vožnjo, med katero mora biti ustrezno zavarovan z varnostnim pasom, mrežo ali posebnim potovalnim boksom, in zadostne količine vode.Kuža bo imel na oddihu najraje svoje brikete, veliko sence in prijetne družbe. Kaj pa morje, reka, jezero? Če je vaš kuža mladič in še ni čofotal med valovi, bodo spodnji nasveti morda dobrodošli.Nekateri so nadarjeni plavalciČe živite v notranjosti države in v vaši bližini ni ne reke ne jezera, je obala za psa povsem novo okolje, na katero se mora privaditi počasi in postopoma. Zvoki in vonjave so povsem drugačni kakor v njegovem domačem kraju, visoki morski valovi pa lahko naredijo strašljiv vtis. Zato je izbira kraja prvega kopanja za psa izjemnega pomena, če želimo, da mu je plavanje v veselje in da vam bo med oddihom rad delal družbo tudi v vodi.Najprej je seveda nujno preveriti, ali kopališče dovoljuje vstop tudi psom: zadnja leta je takšnih krajev vse več, a vendarle se velja pred odhodom pozanimati. Pri privajanju na vodo lahko štirinožnemu prijatelju pomagate z njegovo najljubšo igračo, morda palico, ki jo najprej približajte plitvini, potem pa povečujte razdaljo. Seveda, spodobi se, da greste v vodo tudi vi, ne nazadnje si velja zapomniti, da so kopališča javne površine, ki zahtevajo pse na povodcu! V veliko spodbudo bo tudi pasji prijatelj, že izkušeni plavalec, ki mu bo nedvomno vlil poguma za prve zavesljaje: nekatere pasme veljajo za odlične plavalce, nekaterim pa je takšna rekreacija v izziv, ki je lahko tudi nevaren.Pozornost velja nameniti predvsem psom s krajšim smrčkom, kratkimi nogami in veliko glavo, rešilni jopič (ki je za psa sicer nujen na čolnu ali jadrnici) je lahko tu v pomoč. Pri vseh pa velja zlato pravilo postopnega privajanja, pri katerem je kakršno koli siljenje prepovedano, saj lahko obrodi le odpor in strah do vode, v kateri ne bo nikoli mogel uživati.Tudi lastniki nadarjenih plavalcev bodite previdni, sploh morski tokovi in valovi so lahko nepredvidljivi, zato imejte oči na pecljih. Psa nikoli ne pustite žejnega v morsko vodo, saj bi se te lahko preveč napil in si pridelal slabost, bruhanje in drisko. Pasja krema za zaščito pred soncem? Seveda!To nikakor ni trgovski trik, ampak nujen izdelek, s katerim velja psa namazati po smrčku, uhljih in trebuhu oziroma povsod, kjer dlaka gosto ne prekriva kože. Po plavanju v morju psa oprhamo s sladko vodo, speremo pesek in tako preprečimo morebitno draženje, ušesa pa dobro posušimo in tako preprečimo vnetje. S posebno tekočino pa je mogoče ušesa zaščititi že pred plavanjem.