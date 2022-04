Tudi premalo ni dobro: kakšna mora biti zračna vlažnost?

Kadar pogovor nanese na vlago v stanovanju, je težava običajno preveč nje. Skupaj z visoko zračno vlažnostjo pridejo estetske težave, kot so plesen, napihnjene stene, ki se lahko začnejo luščiti, napihnjen parket in leseno pohištvo, ter seveda še bolj pomembne zdravstvene težave, predvsem z dihali, ki jih povzroča plesen.

Pokrovko odstranimo, voda naj počasi vre. FOTO: Kazoka30/Getty Images

A medtem ko se večina na vse pretege trudi znižati vlago v stanovanju, obstajajo tudi takšni, ki živijo v domu s premalo zračne vlažnosti. Niti to ni dobro za nepremičnino, opremo v njej in seveda zdravje ljudi v gospodinjstvu. Idealna relativna vlažnost v prostoru naj bi znašala med 40 in 60 odstotki.

Da bi jo izmerili, potrebujemo posebne merilnike, imenujejo se higrometri, ki jih ni težko dobiti in niti cenovno niso velik zalogaj. Zanje se je dobro odločiti, ko opazimo zdravstvene težave, denimo pogoste prehlade, nepojasnjen suh kašelj, poslabšanje astmatičnih napadov in drugih bolezni dihal, ali pa nenadno izredno suho kožo in lasišče ter nepojasnjene poškodbe opreme.

Da bi izbrali pravi vlažilnik zraka, je treba poznati kvadraturo prostora. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Če se zaradi previsoke relativne vlažnosti denimo parket napihne, se bo zaradi prenizke les med drugim začel zvijati, krčiti, luščijo se tapete in barva, da je zrak v prostoru presuh, lahko ugotovimo tudi po povečani statični elektriki. Tudi sobne rastline bodo pokazale, da je v zraku premalo vlage, saj lahko kljub zadostnemu zalivanju začno veneti, rjaveti in propadati. V obeh primerih se bo stanje bistveno poslabšalo v hladnejših mesecih.

Začasno lahko težavo s presuhim zrakom rešimo tako, da na radiatorje, ki zrak še dodatno izsušijo, postavimo posode z vodo, da bo počasi hlapela, na štedilnik večkrat pristavimo odkrit lonec in pustimo, da počasi vre, po prhanju z vročo vodo na stežaj odpremo vrata kopalnice ali pa si omislimo vlažilnike zraka. Med modeli slednjih prevladujeta dva, hlapilni in parni, na voljo pa so tudi ultrazvočni. Prvi vodi omogoča, da izhlapeva po naravni poti, in sicer zaradi dovolj visoke temperature v prostoru. Vsebuje posebno kaseto za vpijanje vode ali vrtljiv disk, s pomočjo katerega voda hitreje hlapi.

Parni vsebuje poseben grelnik, ki pospešuje izparevanje vode v prostor, deluje na elektriko, zato je treba paziti, da je v prostoru, kjer ga želimo uporabljati, vtičnica ter vzeti v zakup morebitne višje stroške električne energije. Pred nakupom se je dobro posvetovati s prodajalcem, da bi nam znal čim bolje svetovati, pa moramo poznati velikost prostora, v katerem bomo vlažilnik uporabljali.

Do naslednje jeseni je dobro razmisliti o novi fasadi in/ali strehi, ki bosta hladni zrak učinkovito zadrževali zunaj. Hladen zrak je namreč glavni krivec za suh zrak v prostoru. Ker ne more zadržati toliko vlage kot topel, je zunanji zrak bolj suh, z zračenjem pa pride v stanovanje, še dodatno pa ga izsušuje ogrevanje. Vsakršne poškodbe zidov in fasade, skozi katere bi lahko v prostor vdrl hladen zrak, stanje še poslabšajo.