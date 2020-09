Tudi pospravljanje je lahko zabavno

Med plesom naj se malčki sprostijo. FOTO: Liderina/getty Images

Iskanje zaklada

Ko je konec igre, zavrtimo otrokovo najljubšo glasbo. Naj malce zapleše, se zabava, ko glasba utihne, pa je treba hitro prijeti igračo in jo pospraviti na svoje mesto.

Tekma s starši

Kar se Janezek nauči, to Janezek zna,« poslušamo že desetletja, če ne kar stoletja, prav tako je že dolgo znano, da smo ljudje najbolj dovzetni za učenje prav v prvih letih življenja. Tudi za učenje pospravljanja, vzdrževanja reda in čistoče.»Do nekje petega leta starosti gredo otroci skozi občutljivo obdobje, ko si želijo in potrebujejo red, rutino, predvidljivost. Še posebno je ta potreba izražena pri otrocih med prvim in tretjim letom starosti, zato je to tudi pravi čas, ko jih lahko začnemo navajati na red ter jih učiti pospravljati za seboj. Mnogi starši delajo napako, ker menijo, da so pri teh letih še premladi. Ni res. Prav v tem obdobju potrebujejo red; in s tem, ko jim na zabaven način pokažemo, kako ga doseči, smo naredili izredno veliko tudi zanje. Ko bodo igrače pospravili na svoje mesto, bodo nemudoma zadovoljili svojo potrebo po redu. Če to okno zamudimo, bo veliko težje,« piše v svojem blogu svetovalka za vzgojo po metodi montessoriČeprav otroci hrepenijo po redu v življenju in za njim stremijo, pa jih ni tako zelo enostavno naučiti igrač vrniti tja, kjer so jih vzeli, priznava Changova in dodaja, da je treba biti na začetku bolj strog in predvsem vztrajati nekaj tednov, nato bodo novi vzorci ponotranjeni. Seveda pomagajo tudi posebni prijemi, prilagojeni prav malčkom in bolj kot dolgočasnemu pospravljanju podobni igri.Priljubljena metoda je denimo glasbeno pospravljanje. Ko je konec igre, zavrtimo otrokovo najljubšo glasbo. Naj malce zapleše, se zabava, ko glasba utihne, pa je treba hitro prijeti igračo in jo pospraviti na svoje mesto. Če je otrok več, lahko tisti, ki jo je pospravil prvi, sede in počaka na preostale. Nato znova zavrtimo glasbo, da se malčki med plesom sprostijo, in vse skupaj ponavljamo, dokler igrače niso pospravljene.Starejšim otrokom, ki jih navajamo na druga hišna opravila, kot so pometanje, brisanje prahu in podobno, pripravimo iskanje zaklada. Po kotih in za predmeti, kjer želimo, da pobrišejo prah, poskrijemo manjše figurice, nalepke, lahko tudi kovance, jim v roko potisnemo krpo in jih pošljemo na lov. Seveda lahko vzamejo samo tiste reči, okrog katerih so prej pobrisali prah, in na začetku bo morda treba stati za njimi, da ne bi goljufali, kmalu pa se bodo nad čiščenjem že navdušili.Ker otroci starše radi posnemajo, naj se jim pridružijo pri čiščenju kopalnice, pometanju in pomivanju tal ter pomivanju oken, posodo prihranimo za nekoliko starejše, saj jim lahko hitro kaj pade iz rok. Takšno čiščenje bo seveda trajalo nekoliko dlje, saj bodo malčki z metlico zgolj potiskali smeti sem in tja, okna pa prej še dodatno zamazali kot očistili, a na dolgi rok bo več kot dobrodošlo. Ko osnove čiščenja usvojijo, je čas za tekmovanje. Bodo premagali starše?Seveda si bo vsak otrok prizadeval za zmago. Na list papirja napišemo pet reči, ki jih moramo opraviti sami, in nato še pet stvari, ki naj jih opravi otrok. Začnemo s čim bolj enostavnimi, saj želimo, da zmaga otrok, sicer bo prehitro izgubil zanimanje. Nato določimo še čas, v katerem morajo biti opravila končana; tri, štiri, zdaj, naj se čiščenje začne. Zmagovalec si nato seveda zasluži tudi nagrado v obliki najljubšega priboljška, nekaj dodatnih minut pred televizijskim zaslonom ali računalnikom. Že zelo zgodaj pa lahko v malčkovo rutino pred spanjem vključimo tudi pospravljanje igrač. Tudi te morajo namreč ponoči spati in enako kot njega jih je treba položiti k počitku. Vsaki igrači določimo mesto, kjer jo bo otrok vedno našel, če je pred spanjem nekje drugje, pa naj jo pobere, ji zaželi lahko noč in jo pospravi. To bo hitro postalo del rutine, ne da bi se otrok sploh zavedal, da pravzaprav pospravlja.