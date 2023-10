Tudi muco lahko zebe

Mačji kožušček je resda videti kosmat in razkošen, a to še ne pomeni, da naši štirinožni prijateljici pozimi zagotavlja dovolj toplote. Mačke so navajene na temperaturo, pri kateri preživijo večino časa, zato je treba mucam, ki se tudi v mrzlih mesecih rade potepajo na prostem posvetiti dodatno pozornost in preprečiti morebitno podhladitev, sploh če je žival suhljata, starejša ali bolehna.

Obožuje toplo odejico

Uhlji, tačke in rep so tisti deli telesa, ki prvi opozorijo na neprijazne temperature; če so hladni, je kar zelo verjetno, da našo muco vsaj malce zebe. Če se ob tem raje crklja kot običajno in stiska v našem naročju, je to nedvomno znak, da se želi pogreti, zato ji je to treba tudi omogočiti.

Mačka, ko jo zebe, išče dodaten vir toplote in se v stanovanju zelo rada zateka k radiatorjem. V klobčiču preživi več časa, s spodvitim repom in tačkami pod telesom, saj tako ohranja temperaturo. Njena telesna temperatura je očitno padla pod povprečno spodnjo mejo 37 stopinj Celzija, zato potrebuje malce več ogrevanja! In kako ji lahko pomagamo? Za začetek ji ponudimo dodatno odejo.

Z igro se razgibajo in ogrejejo. FOTO: Iuliia Alekseeva, Getty Images

Vendar je nikar ne pokrivamo – muca se bo v njej ugnezdila in si sama uredila prijetno ležišče; najraje imajo flanelo. Nedvomno bi se razveselila tudi mačje posteljice oziroma posebno oblikovanega, polzaprtega udobnega ležišča, ki lahko naši ljubljenki služi tudi kot zaseben kotiček za popoldanski dremež. Posteljico ji postavimo na malce višjo lego, denimo v višini mize, saj je tam topleje kakor pri tleh; pazimo le, da je postavljena varno in da se ne nagiba.

Pomagajmo brezdomnim mačkam Če je le mogoče, jim omogočimo toplo in varno zavetje, v katero ne bodo zahajale druge živali, prav tako ne smejo muc ogrožati psi. Bivališče je najbolje izdelati kar iz lesa, obložimo ga s slamo, ki je odlična izolacija – brisače in odeje zadržujejo vlago in niso primerne. Zavetje naj bo vsaj nekaj centimetrov od tal, da bo bolje ohranjalo toploto. Ljubitelji mačk bodo zanesljivo prinašali hrano v enakomernih časovnih intervalih, v hladnih dneh jih je bolje hraniti s suhimi živili, konzervirana hrana namreč lahko pri nizkih temperaturah zamrzne, če je ne pojedo takoj. Ne pozabimo na vodo, ki jo je treba redno menjati.

Ob sončnem dnevu odgrnimo zavese, muca bo nedvomno poležavala na okenski polici in črpala dodatno toploto! Gibanje je nujno tudi za mačke, pa ne le zavoljo zabave in rekreacije, ampak tudi ogrevanja, zato naj bo živahna igra s hišno ljubljenko del vsakdanjika. Ne pozabimo na kakovostno prehrano, mucke pozimi zaradi nizkih temperatur porabijo več energije, po posvetu z veterinarjem jim lahko tudi nekoliko povečamo količino živil. In še, zvečer jo povabimo v svojo posteljo: če nas ne ovira pri počitku, se bo žival najučinkoviteje ogrela na topli odeji, ob naših nogah.

Udobno ležišče jim zagotavlja toploto in zavetje. FOTO: Lightspruch, Getty Images

Vseeno pa velja omeniti znake podhladitve, ob katerih je seveda nujno čimprejšnje ukrepanje. Dolgotrajno in močno tresenje je znak za preplah; tresenje jim sicer najprej pospeši metabolizem, kar za kratek čas ogreje mačje telo, a obenem porabi veliko energije, kar pa lahko povzroči še dodaten padec telesne temperature. Tresočo se muco nemudoma prenesemo v topel prostor in jo nežno ovijemo v rjuho, še bolje pa jo je postaviti ob kamin, če imamo to možnost.

Če se težave stopnjujejo, bo mačka videti odsotna, pojavita se lahko zmedenost in slabost. Pozneje bo mačka v krču, krvni tlak bo nizek, dihala bo počasi in plitko; dihanje lahko ob neukrepanju postane oteženo, srčni utrip pa težko zaznaven. Sledi lahko nezavest ali celo smrt.