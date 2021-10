Tudi motocikli so električni

Lahko motorno kolo

Nemška podjetnikainsta v televizijski oddaji Die Höhle der Löwen (Levji brlog), v kateri vlagatelji izbirajo projekte in jih nato finančno podprejo, pred kratkim predstavila svoj projekt električnega motocikla novus one. Čeprav nista prepričala vlagateljev, da bi ga finančno podprli, menita, da njuni načrti prvih dobav v prihodnjem letu niso ogroženi.Prototip e-motocikla, ki je pretežno izdelan iz ogljikovih vlaken, je svetovna javnost prvič ugledala na sejmu CES 2019 v Las Vegasu. Njegova ustvarjalca sta objavila tudi ceno, ki je zastavljena zelo ambiciozno – na nemškem trgu bo stal od 35.581 evrov dalje. Morebitni kupci ga lahko brez pologa rezervirajo v eni od petih barv v izdaji Founders Edition, ki je omejena na 500 enot.Novus one ima elektromotor vgrajen v zadnjem pestu, in ta naj bi dosegel največjo moč 30 kW (41 konjev) in razvil do 200 Nm navora. To bo zadoščalo za največjo hitrost 130 km/h, z mesta pa bomo do 50 km/h pospešili v dveh sekundah. Litij-ionska baterija, ki ni snemljiva, ima zmogljivost 4,8 kWh in naj bi zadoščala za 130 kilometrov mestne vožnje. Do 80 odstotkov bi ga lahko napolnili v 30 minutah. Motocikel lahko enostavno nastavimo tudi tako, da njegov elektromotor razvije le 11 kW, s čimer se v Nemčiji uvrsti v razred lahkih motornih koles. Seveda manjša moč pomeni tudi nižjo končno hitrost 110 km/h. Na voljo je tudi stopnja moči s samo 7 kW in najvišjo hitrostjo 90 km/h.V primerjavi z drugimi (električnimi) motocikli je novus one zelo kompakten in lahek. V dolžino meri 1,84 metra, v širino 76 centimetrov in v višino 94 centimetrov. Skupaj z akumulatorjem po besedah ustvarjalcev tehta le 80 kilogramov. Njegova nosilnost je 120 kilogramov, pri čemer pa opozorimo, da je na njem prostora le za eno osebo – mestni izleti v dvoje torej odpadejo.Večina sestavnih delov je iz ogljikovih vlaken – okvir, nihajna roka, 18-palčna kolesa in teleskopske vilice. Skoraj vsi sklopi so narejeni iz ultra lahkih materialov. Monokok okvir iz ogljikovih vlaken, ki tehta nekaj manj kot sedem kilogramov, je hkrati nosilno ogrodje in njegova zunanjost. Je brez vsakršnih dodatnih oblog, vendar nevidno združuje vso tehnologijo in akumulator, ki tehta nekaj manj kot 20 kilogramov.Na voljo so sistem za avtorizacijo voznika brez ključa, trije načini delovanja – base, super, god – in povezljivost z aplikacijo, s katero je mogoče spremljati vse podatke, nastavitve in statistiko. Vključena je navigacija. Tu je tudi prostor za pritrditev pametnega telefona. Vgrajeni so LED-žarometa in osrednji LED-zaslon, ki je na krmilu. Celoten operacijski sistem je mogoče posodobiti brezžično.Monoblok zavorne čeljusti zagrabijo 230-milimetrski zavorni disk na sprednjem kolesu. Elektromotor v zadnjem kolesu pa omogoča tako aktivno kot pasivno rekuperacijo električne energije. Aktivno rekuperacijo dosežemo s stiskom leve zavorne ročice, pasivno pa opredelimo prek aplikacije tako, da izberemo eno od ponujenih stopenj. Odvisno od izbrane stopnje bo motocikel, ko bomo popustili ročico za plin, začel zavirati in vračati energijo v akumulator.Kljub futurističnemu dizajnu in majhni teži pa ima novus one vsaj dve šibki točki – majhen doseg in zelo visoko ceno nad 35.000 evrov, ki je primerljiva s ceno električnega avtomobila.