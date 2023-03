Tudi mačke so lahko pretežke

Mačke so očarljive družabnice, a kot pri vseh ljubljenčkih nam bodo zmogle vračati enako naklonjenost, kot jim jo dajemo, le če bo za njih primerno poskrbljeno. Da bi lastnikom pregovorno muhastih lepotic olajšali skrb zanje, so britanski veterinarji s Kraljevega veterinarskega kolidža pod vodstvom profesorja Dana O'Neilla raziskali, s katerimi zdravstvenimi težavami se najpogosteje spopadajo mačke. V raziskavi so uporabili veterinarske podatke več o kot milijonu domačih mačk v Veliki Britaniji.

Mlajše imajo drugačne težave kot starejše. FOTO: Nils Jacobi/Getty Images

»Kdor ima rad mačke, želi njihovo življenje narediti srečnejše in bolj zdravo. Ta študija pomaga lastnikom razumeti, da so skrb za dentalno higieno, težo mačke ter zaščita pred paraziti dejavniki, ki ključno vplivajo na splošno zdravstveno stanje mačk,« poudarja profesor O'Neill. Kot pravi, lahko lastniki skrb in stroške, ki jih imajo s svojim ljubljenčkom, prilagodijo tej informaciji in tako za njihovo kakovost življenja naredijo največ, kar lahko.

Veterinarji so proučevali mačje zdravstvene težave na vzorcu 18.249 mačk, naključno vzetih iz populacije 1,255.130 mačk v Veliki Britaniji, med katerimi je bilo nekaj več kot tri odstotke britanskih kratkodlakih mačk, manj kot dva odstotka ragdolk in dober odstotek bengalk. Od preostalih bolj znanih pasemskih mačk so v vzorcu nastopali maine cooni (0,93 odstotka), perzijske (0,73 odstotka) in siamske mačke (0,68 odstotka). Njihovi veterinarski zdravstveni kartoni so razkrili, da jim veterinarji diagnosticirajo povprečno eno zdravstveno težavo na leto, razen kadar gre za samce in starejše mačke – ti jih imajo običajno več hkrati.

Najpogostejše bolezni dlesni

Na vrhu lestvice najpogostejših zdravstvenih težav so se znašle bolezni dlesni (15,23 odstotka). Drugo mesto je zasedla debelost (11,58 odstotka), sledijo splošna bolezen zob (9,23 odstotka), predolgi kremplji (5,23 odstotka), bolhavost (5,05 odstotkov) in šum na srcu (4,44 odstotka). Na lestvici najpogostejših zdravstvenih težav mačk so tudi anoreksija (1,74 odstotka), konjuktivitis (1,65 odstotka) in vnetje mehurja (1,11 odstotka).

10 najpogostejših 1. bolezni dlesni 2. debelost 3. bolezni zob 4. predolgi nohti 5. bolhavost 6. šum na srcu 7. izguba teže 8. bruhanje 9. ognojek 10. driska

Vendar se kar štirinajst od tridesetih težav razlikuje glede na spol. Tako so samičke bolj nagnjene k zapletom po operacijah ran, pretirani negi dlake, imenovani tudi psihogena alopecija, preobčutljivosti za ugrize bolh, hipertiroidizmu in zaraščenim nohtom, samčki pa pogosteje prihajajo k veterinarju zaradi bolezni dlesni, poškodb v prometnih nesrečah, šuma na srcu, šepavosti, debelosti, ran z abscesi in ugrizov drugih mačk. Vrsta težav, ki jih imajo mačke, je odvisna tudi od njihove starosti. Mačke, mlajše od osem let, pogosteje trpijo zaradi ugrizov, bolhavosti, prometnih nesreč in pooperativnih zapletov, starejše pa so bolj nagnjene k 23 drugim stanjem, med njimi k šepavosti, cistitisu in šumu na srcu.

Večino mačjih zdravstvenih težav bi lastniki lahko preprečili.

Soavtorica študije, strokovnjakinja za mačje bolezni na Univerzi v Edinburgu, profesorica Danièlle Gunn-Moore, poudarja, da bi lahko britanski lastniki številne najpogostejše mačje zdravstvene težave preprečili, če bi le s svojimi ljubljenčki primerno ravnali – na primer, da jih ne bi preobilno hranili. »Vedeti moramo, da hrana ni ljubezen. Veliko boljše, kot da mačku dajete dodatno hrano, je, da se z njim igrate,« pravi strokovnjak.