Mačkam lahko pomagate pri njihovem stresu

Mačke pod stresom trzajo s konico repa, imajo povečane zenice ali ušesa nagnjena nazaj. Svojih občutij ne pokažejo vedno na zunaj, zato je včasih nemogoče ugotoviti, da se počutijo ogrožene. Prestrašena mačka morda ne bo imela nobenih omenjenih znakov, ampak se bo zgolj skrivala pred ljudmi.

Nekatere se začnejo pod stresom prenajedati ali pa nočejo jesti, druge si pulijo dlako. Kadar čistoče vajena žival nenadoma urinira na drugem mestu oziroma markira teritorij, denimo na kavču ali na vaših oblačilih, se ji verjetno dogaja nekaj, kar jo spravlja v stres.

Mačka mora imeti kraj, kamor se lahko umakne tudi pred vami. FOTO: Krblokhin/Getty Images

Pomirja jih rutina

Ljubljenki pod stresom boste pomagali, če boste ohranili njeno normalno rutino, kolikor je to mogoče. Če jo denimo vzamete s seboj na dopust, kar je zanjo velik stres, saj ne mara menjati okolja, vzemite s seboj njene sklede in ležišče, hranite jo ob enaki uri kot doma.

Preveč božanja ima lahko nasprotni učinek.

Ko pride v družino nov človeški ali živalski član, se potrudite, da boste mački posvečali enako pozornost kot prej. Včasih ima prevelik trud za njeno blaginjo nasproten učinek: mačka, ki jo boste nenadoma začeli crkljati in božati občutno pogosteje kot običajno, lahko zaradi tega postane živčna in prestrašena.

Čas brez vas

Kadar je preveč navezana na vas, ji pokažite, da ni nič narobe s tem, če preživi nekaj časa brez vas; priskrbite ji igrače, s katerimi se bo lahko ukvarjala, ko vas ne bo poleg, na primer izdelke za hranjenje, ki od nje zahtevajo posebne miselne veščine, če želi priti do hrane. Takšne so denimo plastične žogice, ki jih napolnimo s priboljški, če želi do njih, pa mora mačka žogico zakotaliti po prostoru. Vsaka mačka mora imeti doma praskalnik, ob katerem bo lahko sproščala stresne občutke.

Nekatere pokažejo, da so pod stresom, druge ne. FOTO: Yanjf/Getty Images

Prav tako naj ima vedno prostor, kamor se lahko umakne in kjer je ne bo nihče motil in kjer se bo počutila varno. Mačke rade hodijo iz prostora v prostor; če imate možnost, opremite stanovanje oziroma hišo z mačjimi vratci, ki ji bodo omogočala nemotene sprehode na vrt ali balkon.

Vsaka je drugačna, in kar je stres za eno, morda druge sploh ne moti. Prav tako boste morali za vsako najti najbolj primeren način pomiritve. Hitra rešitev so denimo razpršilci s hormoni, ki jih dobite v specializiranih trgovinah, vendar ne delujejo na vse mačke.