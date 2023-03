Tudi mačke lahko učimo novih trikov

Medtem ko se ukvarjamo z mačko in jo učimo, krepimo odnos z njo. S tem raste medsebojno zaupanje, kar posledično vodi do boljšega in bolj uspešnega sodelovanja in učenja novosti. Kljub temu da mačje kosmatinke niso bile udomačene, da bi ustregle človeku in mu bile zveste (kot je to značilna pasja lastnost) ter opravljale naloge za nas (lov, varovanje, pastirstvo, prinašanje, sledenje …), so sposobne prepoznati naša vedenja in se nanje tudi odzvati. Resda se bodo nekaterih znanj težje priučile (kot na primer lepo hojo ob nogi), kar pa ne pomeni, da niso inteligentne. Le prisluhniti jim moramo in biti potrpežljivi.

