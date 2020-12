Tudi kuža naj pazi na težo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Hujšanje ni za nikogar prijetno, zato k težavi pristopimo razumno. FOTO: Alkir/Getty Images

Živijo kot kralji

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Kužku obroke skrbno odmerjamo. FOTO: Damedeeso/Getty Images

Psi so naši najboljši prijatelji, družinski člani, s katerimi radi delimo vse trenutke. Nedvomno tudi praznične, med katere pa spadajo slaščice in priboljški ter najrazličnejše mastne dobrote z bogato obložene mize. Sploh kužki, ki si z gospodarjem delijo tudi notranje prostore, so pogosto deležni pregrešnega razvajanja, a to lahko vodi v debelost, ki pa je kakor za človeka tudi za psa zelo nevarna.Hišnemu ljubljencu nikakor ne smemo izkazovati ljubezni skozi želodec, opozarjajo strokovnjaki pred prazniki, ko se bomo tudi ljudje sami spopadali s številnimi prehranskimi skušnjavami, posledice pa tradicionalno odpravljali januarja. A ne pozabimo, da je tudi škodljiva navada železna srajca in jo je pri psu še veliko težje odpraviti kakor pri človeku.Če pokukamo v zgodovino, izvemo, da so bili psi, pa čeprav človekovi zvesti spremljevalci, venomer tudi polno zaposleni in so si vsak obrok zaslužili: živeli so na prostem in varovali dom in okolico, pasli so ovce, hodili na lov, marsikje so večje pasme tudi vlekle vozove in opravljale druga težaška opravila. Današnjim kužkom ne le da ni treba delati za hrano, mnogi živijo kot kralji in se gibajo le za zabavo ter druženje, priboljškom pa nikoli ne rečejo ne, saj je njihov želodec kot sod brez dna, mnogi celo že kar iz navade nenehno dajejo vtis lakote.Debelost je pogosto neizogibna, mnogo lastnikov pa niti ne ve, ali je njihov ljubljenec ustrezne teže ali ne. O vsaki pasmi je sicer mogoče najti ustrezna merila in tabele, po katerih lahko ocenimo svojega prijatelja, ne škoduje pa niti, da se posvetujemo z veterinarjem ali inštruktorjem v pasji šoli. Vsakdo svojega psa najbolje pozna, zato naj pri oceni stanja povsem iskreno premisli, kako pogosto se kuža giba, kako dolgi so sprehodi, koliko napora zmore, kako hitro se zadiha ipd., nekaj univerzalnih meril pa le obstaja: spodnja linija psa, torej prek prsnega koša in trebuha, se mora proti zadnjem delu usmeriti navzgor, tudi s pogleda od zgoraj mora biti pes na zadnjem delu telesa ožji. Mišice nog morajo biti vidne in krepke, med božanjem po hrbtu pa moramo začutiti zadnjih nekaj reber.Zakaj je debelost pri psu tako zelo nevarna? Kakor pri človeku lahko prinese kopico obolenj, kot so povečana možnost za raka, bolezni srca, sladkorno bolezen, težave s sklepi in okostjem, ne nazadnje pa imajo pretežki psi v povprečju krajšo življenjsko dobo. In kako se spopademo z odpravljanjem teže? Hujšanje ni enostavno za nikogar, kaj šele za psa, zato je ključ v zmernosti in postopnosti. Najprej je treba zmanjšati obrok, lahko pa uvedemo tudi dietno prehrano, ki nam jo priporoča strokovnjak. Zmanjšamo količino priboljškov in postopno povečujemo gibanje. Z nobenim ukrepom ne gre pretiravati, poudarek naj bo zares v postopnosti, zato je ključno, da pri uvajanju sprememb sodelujemo s strokovnjaki in se zavedamo, da so hitri rezultati nezdravi in kratkega veka.