Tudi kuhinjski pripomočki imajo rok trajanja: te takoj zavrzite

Kako pogosto zamenjate kuhinjske pripomočke? Večina od nas to naredi le redko, nekateri celo nikoli, razen če se pripomoček pokvari ali pa postane popolnoma neuporaben. Kuhinjski pripomočki imajo, tako kot večina stvari, rok trajanja, saj po določenem času postanejo odličen dom za bakterije in druge nečistoče. Katere pripomočke morate redno menjavati in kdaj je pravi čas, da to storite?

Leseni kuhinjski pripomočki

Leseni kuhinjski pripomoček lahko imate nekje do pet let ali pa ga zamenjajte takoj, ko opazite majhne razpoke, razbarvanje ali pa imate občutek, da se je površina zmehčala. Ne pozabite, da je les porozen material, ki absorbira vonjave, vlago in vse bakterije. Leseno posodo zato obvezno pomijte takoj po uporabi, ne namakajte je predolgo med umazano posodo in je ne sušite v vlažnem prostoru.

Gumijaste ali silikonske lopatice

Njihov rok trajanja je do dve leti, oziroma ko spremenijo barvo, dobijo razpoke in se začnejo trgati. Lopatice so še posebej občutljive. Praviloma so namreč sestavljene iz dveh delov, ročaja in glave. Spoj med tema dvema deloma je mesto, kamor zaidejo ostanki hrane, prav tako pa ga je težko očistiti. Ko opazite kopičenje delcev, ki jih ne morete odstraniti, je čas za nove lopatice.

Ponve s premazom proti prijemanju

Priporočljivo je, da jih uporabljate do tri leta oziroma do trenutka, ko opazite globoke praske, ko se površina začne luščiti in zahajati v hrano. Če želite tej posodi podaljšati življenjsko dobo, jo obvezno pokrijte s papirnatimi brisačkami, preden vanjo postavite katero koli drugo posodo. Če le lahko, jo poskusite obesiti.

Plastične deske za rezanje

Plastične deske za rezanje je treba zamenjati po enem letu oziroma ko sledi noža postanejo tako globoke, da z njih ne morete več očistiti ostankov hrane. Ne pozabite, da potrebujete ločeno desko za vsako vrsto hrane. Sadja in zelenjave ne režite na deski, kjer režete meso, in obratno, da ne kontaminirate drugih živil z morebitnimi bakterijami iz mesa.

Majhni kuhinjski noži

Če jih redno uporabljate, običajno zdržijo približno pet let. Zamenjajte jih takoj, ko zarjavijo, ko je ročaj poškodovan ali pa ko jih ne morete več nabrusiti. Ker jih tako rekoč uporabljamo skoraj vsak dan, se zlahka obrabijo, sploh tisti z nazobčanim rezilom. Zato jih je treba po določenem času, ko izgubijo svoj namen, zamenjati z novimi, pišejo na stil.kurir.rs.