Tudi dom potrebuje detoks

Se bo otrok res še kdaj igral s tem? FOTO: Skitterphoto/pexels

Naj omara zadiha. FOTO: Getty Images

Ne žalujmo za polomljenimi, pokvarjenimi in raztrganimi rečmi.

Bomo res še kdaj pogledali katero od videokaset, ki se valjajo po predalih?

Novo leto, nov začetek,« je moto marsikoga, ki sklene, da bo odslej vse drugače. Januarja se tako hladilniki napolnijo z zelenjavo in drugimi zdravimi priboljški, alkohol zamenjajo steklenice vode, običajno je to tudi mesec, ko so fitnesi in telovadnice bolj polni kot sicer.Veliko odločitev sprejmemo, kako izboljšati sebe in svoje zdravje, na dom pa pogosto pozabimo. A detoks prostorov, v katerih živimo, je prav tako pomemben kot razstrupljanje organizma. Da bi novo leto začeli sveže, se je treba znebiti krame, ki po nepotrebnem zavzema prostor rečem, ki jih dejansko potrebujemo in uporabljamo.Seveda ima nekaj te »krame« sentimentalno vrednost, s tem ni popolnoma nič narobe in nihče ne zahteva, da se je znebimo. Kaj pa denimo začimbe s pretečenim rokom uporabe, nogavice, ki jim že tedne ne najdemo para, ali videokasete, ki jih že dolgo nimamo več kje predvajati? Vsemu temu se lahko brez slabe vesti odrečemo. Čim prej, tem bolje.Znebimo se starih in polomljenih obešalnikov, ki jih hranimo v omari, ker se nam ne ljubi z njimi sprehoditi se do koša za smeti, češ saj ne zavzamejo toliko prostora, bodo že še malo počakali. Za v koš so tudi polomljene igrače ali tiste z manjkajočimi delčki. Otroci se s tem morda ne bodo strinjali, saj da se bodo vseeno še igrali z avtomobilčkom, četudi ima samo eno kolo. Če imajo v sobi poln predal celih avtomobilčkov, se to najbrž ne bo zgodilo in izgubo bodo hitro preboleli.Zavržemo tudi druge polomljene reči, ki jih iz takšnega ali drugačnega razloga doslej še nismo, naj bodo to skodelice, okvirji za fotografije, kosi nakita ali kaj četrtega. Tudi raztrgana oblačila nimajo kaj početi v urejeni omari. Če jih nameravamo še nositi, jih čim prej zakrpajmo, v nasprotnem primeru iz njih izdelajmo kaj, kar bomo uporabljali, ali jih zavrzimo. Enako velja za obrabljene čevlje in oblačila, ki so jih otroci prerasli.Če ni nič narobe z njimi, jih seveda ne vržemo v smeti, ampak raje podarimo komu, ki jih potrebuje. Predvsem mamam z enim otrokom je težko zavreči malčkova oblačila, saj jih nanje veže ogromno spominov. Povsem v redu je obdržati denimo pajac, v katerem ste otroka pripeljali iz porodnišnice, obleko, ki jo je nosil za prvi rojstni dan, in še kakšno malenkost, drugega pa se raje znebimo in naredimo prostor za oblačila, ki jih otrok dejansko nosi.Zavržemo tudi ličila s pretečenim rokom uporabe, saj lahko kožo razdražijo, in zdravila, ki jim je pretekel rok uporabe, pa posteljnino, ki je nismo uporabili že več mesecev. Končno se zapeljimo do odpada in tam pustimo vse pokvarjene kuhinjske in druge naprave, za katere vemo, da jih nikoli ne bomo odnesli na popravilo, pa prazne baterije, ki se nabirajo v predalih, stare račune, neveljavne kupone in darilne bone, stare loto lističe in popisane zvezke.Seznam reči, ki bi se jih morali čim prej znebiti, je dolg, vsem pa je skupno to, da jih že dolgo nismo uporabili in jih najverjetneje nikoli več ne bomo. Vsak sam najbolje ve, kaj to je, zato le pogumno v smeti s temi stvarmi. Dom bo lažje zadihal, mi pa bomo imeli naenkrat veliko več prostora.