Tudi brez klime gre: v najbolj vročih dneh zračimo le zgodaj zjutraj

Poletje je za vogalom in po napovedih nekaterih vremenoslovcev bo spet vroče. Takšno poletje pač mora biti, rečejo mnogi, a v stavbah, kjer se stene hitro pregrejejo, temperature pa niti ponoči ne padejo pod 25 stopinj Celzija ali več, ni prijetno bivati. Najbolj očitna rešitev so klimatske naprave, a te ne pridejo vedno v poštev. Če živite v podnajemniškem stanovanju, lastnik najverjetneje ne bo dovolil montaže klimatske naprave na lastno pest, to bi bilo tudi sicer nespametno, saj je ob selitvi najverjetneje ne boste odnesli s seboj.

Prenosne naprave se najbolje obnesejo v manjših prostorih. FOTO: Getty Images

Tudi v slabo izoliranih stavbah je bolje izbrati drugačne načine hlajenja, vsaj dokler se ne odločimo za novo fasado. Tako kot je v slabo izoliranih stavbah pozimi hladno, saj toplota pronica na prosto, bo tudi poleti hlad pronical skozi stene, kar pomeni, da bodo morale naprave za hlajenje trdo delati, zato bodo porabile veliko električne energije, zneski na računih bodo poskočili, prostori pa kljub temu ne bodo tako zelo hladni, kot bi si želeli. Če živimo v stari hiši s prav takšno električno napeljavo, se je dobro pred montažo klime posvetovati s strokovnjakom, ali bo napeljava zmogla dodatne obremenitve. Zadnja stvar, ki si jo želimo, je, da dotrajane žice povzročijo kratki stik. Kakršen koli že je razlog, da se nam klimatska naprava ne zdi najboljša rešitev – mnogim denimo ni všeč, da zrak osuši, prav tako med priljubljenimi stranskimi učinki ni »nenaravno« hladen piš, ki nas občasno doseže –, obstajajo alternative.

V najbolj vročih dneh zračimo le zgodaj zjutraj.

Najcenejša so ventilatorji. Izbiramo lahko med stropnimi, stoječimi ali namiznimi, slednji so na voljo že za manj kot 20 evrov, njihova slabost pa je, da prostora pravzaprav ne hladijo, ampak zgolj mešajo zrak. Ko ta postane topel, bo takšen tudi ostal, ohladili se bomo zaradi sapice, ki nam bo sušila pot na telesu. Ponoči, še posebno proti jutru, ko se temperature najnižje, lahko ventilator postavimo k odprtemu oknu, da bo hladen zunanji zrak usmeril v prostor in ga vsaj nekoliko ohladil. Bolj učinkovite so prenosne klimatske naprave, ki bodo prav prišle denimo podnajemnikom, saj jih ni treba nameščati na stene, ampak jih enostavno postavimo na želeno mesto, kar pomeni, da jih lahko ob selitvi odnesemo s seboj. A za tovrstne klime je treba odšteti nekaj evrskih stotakov, mnoge stanejo celo toliko kot tiste, ki jih namestimo na steno, niso pa enako zmogljive, zato so primerne predvsem za manjše prostore.

Na voljo so tudi prenosne klime, a niso prav poceni.

Če živimo v dobro izolirani stavbi, lahko prostore najceneje ohladimo tako, da sončnim žarkom ne dovolimo vstopa. V delu dneva, ko sonce pripeka skozi okna, spustimo rolete, če jih nimamo, pa na okna namestimo težke zavese, skozi katere ne bo prišlo veliko svetlobe. Prostore redno zračimo, a zgolj zjutraj. Čim bolj zgodaj, tem bolje. Ob večerih, še posebno če živimo v mestu, obdani z betonom, se zrak še ne ohladi dovolj, zato je z zračenjem bolje počakati. V najbolj vročih dneh čim manj uporabljamo štedilnik in pečico. Če imamo možnost, obroke pripravljamo zunaj, na žaru ali električni plošči, kuhinja naj bo namenjena zgolj pripravam zelenjavnih in sadnih solat, sendvičev, namazov in drugih jedi, ki ne potrebujejo toplotne obdelave.

Ventilator je cenovno najugodnejši, a pomaga le do določene meje. FOTO: Getty Images