Tu je novi espace!

Renault je prejšnji teden razkril novega espacea. Novi pet- ali sedemsedežni suv prevzema privlačnost športnega terenca atletske in elegantne oblike, paket opreme esprit alpine pa mu dodaja še športno ostrino. Espace je zvest svojim genom, zato ostaja potovalni avtomobil in je še vedno najbolj prostoren Renaultov model. Izbira prefinjenih materialov, kakovost izdelave in obdelave oplemenitijo opremo visokega razreda, v kateri je tudi več kot kvadratni meter veliko stekleno strešno okno, eno največjih na trgu.

Vozne zmogljivosti in varnost na najvišji ravni

Po zunanjih merah je nekaj manjši in tudi za 215 kilogramov lažji od predhodnika, poganja pa ga učinkoviti pogonski sklop e-tech full hybrid z 200 konjskimi močmi. Njegova normna poraba (4,6 l/100 km po navedbah tovarne) naj bi mu s polno posodo bencina omogočala doseg do 1100 kilometrov, najlažja različica pa naj bi v zrak izpustila le 104 grame CO 2 na kilometer.

Novi espace ponuja vozne zmogljivosti in varnost na najvišji ravni. Zaslugo za to imajo konstrukcijska osnova, posebno prirejeno podvozje in kar 27 vgrajenih pomagal za vožnjo, k še boljšemu krmiljenju pa pripomore Renaultov sistem krmiljenja vseh štirih koles 4control advanced. Začetek prodaje v Sloveniji je načrtovan za oktober 2023, cene pa še niso znane.