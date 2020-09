Tržnica kmečkih dobrot

Ivanka Brodar z znakom kakovosti

Letošnja pandemija covida-19 je vplivala tudi na tradicionalno prireditev Dobrote slovenskih kmetij, ki po navadi poteka na Ptuju v drugi polovici maja. Tokrat bodo v soboto, 5. septembra, med 8. in 18. uro v minoritskem samostanu pripravili le tržnico sodelujočih in nagrajenih kmetij, razglasili rezultate in podelili znake kakovosti.Za sodelovanje na 31. dobrotah slovenskih kmetij so kmetije iz Slovenije in zamejstva prijavile 946 izdelkov iz 15 skupin. Zaradi pandemije so morali začeta ocenjevanja marca prekiniti ter jih nadaljevati konec maja in v začetku junija. S priznanji bo nagrajenih 835 izdelkov: kmetije bodo prejele 520 zlatih, 208 srebrnih in 107 bronastih priznanj. Podeljenih bo tudi 91 znakov kakovosti. Dober odziv in visoka kakovost izdelkov sta značilnost letošnjega ocenjevanja Dobrot slovenskih kmetij.V letu 2020 so na podlagi zaključkov delavnic o razvoju blagovne znamke Dobrote slovenskih kmetij organizatorji razvili novo celostno podobo in nove znake za označevanje izdelkov ter sprejeli novo strategijo promocije. Dobrote slovenskih kmetij so se na ta način pomladile, osvežile in usmerile v večjo tržno prepoznavnost.Rezultate bodo objavili v elektronskem katalogu, kjer bodo poleg priznanja navedeni kontaktni podatki kmetij, ki svoje izdelke tudi tržijo. Dan pred zaključno prireditvijo bodo v dominikanskem samostanu pripravili strokovni posvet Sheme kakovosti in pomen povezovanja ponudnikov lokalne hrane v okviru naziva Slovenija – evropska regija gastronomije v letu 2021, ki ga pripravljajo skupaj z Zavodom za turizem Ptuj.V Fürstovi hiši v Krempljevi ulici 1 na Ptuju bo to soboto potekala še Kuhna na dvorišču z dobrotami slovenskih kmetij.