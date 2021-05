Tropski gozd Evrope

Najbrž avtohtona zimzelena štanjelska vrtnica

Svoje zgodbe ima 1500 drugih avtohtonih in tujerodnih rastlin.

Zeleni zaklad stare celine

Kras je po biotski raznovrstnosti najbogatejše območje na stari celini.

Ob zaključku projekta Kaštelir, ki razkriva prazgodovinska gradišča od Krasa prek Brkinov, Čičarije in Istre do Kvarnerja, so njegovi soustvarjalci pred domačini razgrnili dosežke zadnjih 33 mesecev., župan občine Komen, vodilne partnerice projekta,kot vodja projekta terin drugi sodelavci so povabljenim domačinom s projekcijami predstavili posamezne sestavine in vsebine opravljenega dela, katerega glavni namen je aktivno ohranjanje kulturne in naravne dediščine na območju projekta.Med že doseženimi cilji in načrti, ki se bodo uresničili v prihodnjih tednih, so bili vzpostavitev mobilne aplikacije arheološke in botaničnih poti, info-interpretacijskih točk ter oblikovanje novih turističnih produktov, kot so turistični paketi in po zgledu najdene lončenine izdelana skleda kot spominek in za postrežbo jedi. Kulinarično preteklost bodo ponazorile še jedi, pripravljene v grajski restavraciji po prazgodovinskih »recepturah«, utemeljenih na izsledkih izkopavanj, in ponudba drugih kraških gostincev.Dogodek bo tudi postavitev in prikaz uporabe prazgodovinske peči.Poseben zalogaj je še urejanje razstave Natura 2000, ki bo na ogled v zgornjem nadstropju obnovljenega palacija štanjelskega gradu. Center za kreativnost Škratji Kras pa je pripravil še ogled pravljično-doživljajske poti v slikanici Škratje s Krasa z ilustracijami. Za posebna zvočna doživetja bodo poskrbeli šein drugi ustvarjalci glasbeno-kiparskega projekta Zven kamna.Širši doseg projekta Kaštelir, sofinanciranega v okviru programa čezmejnega sodelovanja Interreg V–A Slovenija-Hrvaška, je s slovenske strani zagotovilo še sodelovanje občine Izola, strokovno pa sta pri uresničevanju projekta sodelovala tudi Univerza v Mariboru – s spletno izdajo 340 strani obsegajočega bogato ilustriranega botaničnega spletnega vodnika Uporabne rastline od Krasa do Kvarnerja – in Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja, ki je prispeval v štirih jezikih natisnjeno slikanicoSveti meč pravice. Hrvaško stran zastopajo Istarska županija, občini Lanišće in Mošćenička Draga ter Javna ustanova Park prirode Učka.Kljub dežju se je okusno in opojno dišeče – s čajem iz spotoma nabranih zelišč in cvetov – iztekel tudi prvi pohod po krajši botanični poti po Štanjelu pod okriljem Kraške gmajne. Ob lepem vremenu vabijo ljubitelje narave tudi zahtevnejša botanična pot Štanjel–Komen ter krajša in daljša pot Korte, na hrvaški strani pa poti Lanišće in Mošćenička Draga. V Štanjelu je v spremstvu domačinke, galeristke in pedagoginje, ki je opozarjala na zgodovinske mejnike v razvoju naselja pod utrdbo na Gledanici ali Turnu, pohod vodil biolog. To in ono zanimivost je dodal še izkušeni vodnikPoglavitna poudarka sta bila, da naselbina-gradišče na območju današnjega Štanjela ni nastala v rimski dobi, temveč – kot so potrdila arheološka odkritja zadnjih let pa tudi različni načini uporabe kamna, osnovnega gradiva na Krasu – že dobro tisočletje prej, v prazgodovini železne in bronaste dobe. In obenem, da je Kras po biotski raznovrstnosti najbogatejše območje na stari celini, pravi pravcati tropski gozd Evrope, kot je dejal Bartol.Svoje zgodbe imajo tako murva kot vinska trta, leska in rešeljika, pa stoletni vrtnica in črni bor ter še blizu 1500 drugih avtohtonih in tujerodnih rastlin! Na ohranjenem kraškem travišču jih raste blizu 120 vrst; na gnojenem travniku, za primerjavo, pa desetkrat manj. Enako velja za živali, od metuljev, posebno nočnih, ki jih je skoraj 2000!, do hroščev in ptičev s skrivnostno smrdokavro in vsemi večjimi sovami.