Trnič boljši kot parmezan

Trniče je izdelovala tudi pokojna Rezka Mali. Foto: Primož Hieng

Inovativni pekač za buhtlje Foto: TZS

Pri lepotičkah gre za interpretacijo slovenske potice z različnimi okusi.

Turistična zveza Slovenije je kot partnerica projekta Evropska gastronomska regija 2021 zaključila natečaj za izbiro kulinaričnih in gastronomskih spominkov v osrednji Sloveniji in Ljubljani. Tričlanska komisija je med tridesetimi prijavljenimi izbrala tri najboljše v dveh kategorijah: prehranski spominki in kuhinjski pripomočki.Tričlanska komisija v sestavi prof. dr.(ambasador projekta ERG Slovenija), dr.(Slovenski etnografski muzej) in(ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) je ocenjevala 12 kuhinjskih pripomočkov in 18 prehranskih spominkov.Za najboljše v kategoriji prehranski spominki so izbrali lepotičke, miniaturne slovenske potice, ročno izdelane iz naravnih sestavin ter po tradicionalnih receptih avtorice, ki je prejela zlato priznanje. Srebrno je dobil med s sladkorno čipko, ki je produkt LAS projekta in Idrijsko-cerkljanske razvojne agencije, ki je produkt razvila, trži pa ga Zavod za turizem Idrija. Bronasto priznanje je pripadlo trniču, trdemu siru z Velike planine, ki sta ga ustvarilis Kmetije Pr'Španc ins Kmetije Pr'Gabršk, prodaja pa ga Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik.»Pri lepotičkah gre za interpretacijo slovenske potice z različnimi okusi, ki ima zelo ustrezno embalažo in zgodbo, med s sladkorno čipko je lep primer nadgradnje slovenske dediščine, se pravi čebelarstva in čipkarstva, trnič pa je velikoplaninski sir, za katerega pravijo, da je celo boljši kot parmezan, pa ga niti v Sloveniji ne poznamo,« je najboljše predstavila dr. Bojana Rogelj Škafar.Med kuhinjskimi pripomočki je zlato priznanje prejelaza kozarec z motivom vaške situle, srebrno je šlo v rokeza rožco oziroma pekač za peko buhtljev, bronasto priznanje pa je prejela Razvojna agencija Sora, Turizem Škofja Loka za model malega loškega kruhka.»Na prvem mestu imamo izjemno interpretacijo vsem dobro znane vaške situle, vedrice, ki je predmet kolegov arheologov, drugo mesto so zasedli inovativni pekači za buhtlje, ki so opremljeni z različnimi recepti za nadeve. Tretje mesto je zasedla replika rokodelske dejavnosti, ki je bila najdlje razvita na škofjeloškem koncu. Izrezovanje takih lesenih modelčkov so poznali tudi po drugih slovenskih mestih in trgih,« je izbor utemeljil dr. Janez Bogataj.Najbolje uvrščeni bodo sodelovali na izboru Mednarodnega inštituta za gastronomijo, kulturo, umetnosti in turizem IGCAT, ki je Sloveniji tudi podelil naziv evropska gastronomska regija 2021.