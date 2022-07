Triki za hiter zaslužek

Ker je denar energija, so nenadni stroški znak njene blokade, pravijo strokovnjaki za feng šuj. Najhitrejši način, da spremenite energijo, je, da premaknete 27 stvari v domu, iz vsakega prostora nekaj.

Poskrbite tudi za vhodna vrata, skozi katera priteka obilje. Zamenjajte pregorele žarnice in posušene rastline s praga ter počistite. Naj bo vhod čist, svetel in privlačen. Prav tako očistite, osvetlite in lepo opremite preddverje. Položite novo preprogo na tla, namestite vazo s cvetjem, sliko tekoče vode na steno, pospravite čevlje, saj nametani znižujejo energijo. Pod predpražnik pred vhodom položite nekaj kitajskih kovancev, ki bodo usmerili pritok denarja v dom.

Negativni finančni začarani krog pa lahko prekinete tako, da ob mlaju položite nekaj denarja v čist kozarec. Dodajajte kovance in bankovce različnih vrednosti, ko se vam zazdi. Tako boste videli, kako obilje raste, kar se vam bo vtisnilo v spomin in preneslo v življenje. Očistite celotno hišo, da vam denar ne bo odtekal. Zavrzite vse polomljeno in izrabljeno ter zatesnite kapljajoče pipe in stranišče.