Triki, ki bodo iz doma odgnali muhe

Strinjali se boste, da so muhe neljubi gostje. Strinjali se boste tudi, da se ne pustijo zlahka odgnati.

Zato poglejte nekaj preprostih zvijač, ki jih bodo zadržale zunaj vašega doma. Umaknite vabo Kar pomeni, da hrane ne puščaje izven omar, hladilnika. Posodo z ostanki pomijte takoj po obroku, odstranite pol prazne skodelice s hrano hišnih ljubljenčkov, pokrivajte sadje, skratka poskrbite, da v domu ne bo zanje mamljive vabe. Zavarujte vhode Na vrata namestite ovire, ki muham preprečujejo vstop, na okna pritrdite zaščitne mreže, preverite morebitne špranje, kjer bi lahko zahajale v dom. Izdelajte preprosto oviro za muhe V plastično vrečko nalijte vodo, vanjo oddajte nekaj bakrenih kovančkov in vrečko dobro zaprite ter jo obesite nad okno ali vrata, skozi katerega v dom zahajajo muhe. Preprost pripomoček jim bo preprečil vstop, saj zaradi posebne sestave oči optično iluzijo, ki jo ustvarja vrečka z vodo, dojemajo kot nepremagljivo oviro. Uporabite prave rastline Muhe ne marajo vonja sivke, mete, limonske trave in bazilike. Posadite jih v okolico doma, na balkone, okenske police, tudi v stanovanje in pred njimi boste varnejši. Izdelajte naravni repelent Nekatera eterična olja muham smrdijo. Med njimi olje sivke, evkaliptusa, mete, limonske trave, bazilike. Iz njih lahko izdelate učinkovito razpršilo proti muham:

v plastenko z razpršilom nalijte dva decilitra vode, dodajte 20 kapljic izbranega olja (lahko različnih) in poškropite kotičke, kjer muhe prihajajo v dom. Z rednim pršenjem jih boste odvrnili od namere, da bi vas obiskale.

