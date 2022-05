Odličen trik za bujno cvetenje orhidej

Orhideje so priljubljene lončnice, ki očarajo s svojim cvetjem, žal pa vsem ne uspevajo najbolje. So namreč dokaj občutljive in se hitro odzovejo na dejavnike iz okolja. Kadar jim ti ne odgovarjajo, začnejo propadati.

Obstaja več trikov, ki zagotavljajo njihovo uspešno rast in bujno cvetenje, en najučinkovitejših je uporaba zelenega čaja.

Dovolj bosta ena do dve žlički te ohlajene pijače dnevno, priporočljiva sta dva dneva predaha tedensko. Zeleni čaj pomaga tudi drugim rastlinam, ki uspevajo v kisli zemlji, kot so denimo vrtnice.

Privlačijo ljubezen

Po starem verovanju orhideje privlačijo ljubezen, zato je zanje priporočljivo mesto spalnica, nekje blizu zakonske postelje.