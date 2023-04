Trik, s katerim boste raztegnili pretesne čevlje in tiste, ki vas žulijo: potrebujete samo 10 minut

Dame obožujejo čevlje s peto, saj dajo oblačilom posebno noto in jih naredijo bolj ženstvene in elegantne. Velikokrat pa se zgodi, da ob nošenju novih čevljev dobimo žulje, in ker so tesni, v njih ne zdržimo prav dolgo. Da bi se izognili tem bolečim situacijam in zasijali kjer koli se pojavite, uporabite naslednji trik.



Potrebujete:

par debelih nogavic in več parov tanjših

sušilnik za lase

Postopek:

Obujte si nogavice in čevlje, nato pa s sušilcem za lase segrejte del, ki vas žuli oziroma vam je tesen. Hkrati iztegnite stopala, da se ožji del pod pritiskom toplega zraka razširi.

Čevljev ne sezujte, dokler se ne ohladijo. Nato jih poskusite brez nogavic, če vas še vedno žulijo, postopek ponovite. Ko končate postopek, usnjene čevlje premažite z ustrezno kremo.

​