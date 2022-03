Trik, kako učinkovito očistiti vzmetnico

Kdaj ste nazadnje očistili vzmetnico? Redno preoblačenje in pranje rjuh je seveda obvezno, a to še ne pomeni, da je vzmetnica pod njimi čista. Med tem, ko na njej spimo, se namreč v njej nalagajo delci naše odmrle kože in druga umazanija. Da ne govorimo o pršicah, ki se slednje nadvse razveselijo.

Več na deloindom.si.