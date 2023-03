Trik, kako prepoznati sveže pakiranega piščanca: če je videti tako, ga nikar ne kupujte

Piščančje meso je priljubljena hrana, saj je preprosto za kombiniranje, pripravimo ga lahko na različne načine. Odlično je za kuhanje, cvrenje, pa tudi pečenje v pečici ... Vendar pa je pred samo toplotno obdelavo zelo pomembno, da je piščanec, ki ga bomo uporabili svež, da se ne zastrupimo.

Poleg videza, barve, čvrstosti in vonja obstaja odličen trik, kako v trgovini prepoznati sveže pakiranega piščanca. Glede na video, ki je zaokrožil po spletu (ogledate si ga lahko tukaj), se moramo pakiranega piščanca preprosto le dotakniti. Če je embalaža napihnjena ter ima zrak in mehurčke, je to znak, da ni sveža in je nikakor ne kupujte. Po mnenju dekleta, ki je ta video naložilo, zrak v plastični embalaži pomeni, da je meso prehitro podleglo spremembi temperature. Posledično je prišlo tudi do razmnoževanja bakterij, zato se vedno izogibajte nakupu tako napihnjenega mesa.

Po drugi strani pa je piščanec, ki je brez odvečnega zraka, dober in svež za uporabo. Prav tako bodite pri nakupu pozorni na rok uporabe.