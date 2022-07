Trik, kako najbolj preprosto očistite žaluzije (tudi zunanje)

Kdaj ste nazadnje očistili žaluzije? Strinjamo se, da njihovo čiščenje ni ravno zabavno opravilo, prav tako nam lahko vzame precej časa. Nekoč so se žaluzije navadno nahajale med dvema plastema stekla, že dolgo časa pa jih po večini najdemo na notranji strani oken. Ali pa na zunanji. Te so za čiščenje še nekoliko bolj zoprne, saj se na prostem na njih nabere še več umazanije. Od lepljivega cvetnega prahu do trdih delcev smoga.

Več na deloindom.si.