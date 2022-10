Trik, kako čisto preprosto odstranite vosek s parketa

Pri prižiganju sveč moramo biti previdni, saj imamo opravka z ognjem in hitro gre lahko kaj narobe. Sveč nikoli ne pustimo goreti brez nadzora, prav tako moramo vedno poskrbeti za dotok svežega zraka, saj se ob gorenju porablja kisik ter sproščata ogljikov dioksid in monoksid. Kljub previdnosti pa se sveče včasih prevrnejo ali pa pozabimo na primeren podstavek in vosek steče po podlagi. Madeži voska so lahko zoprni za čiščenje, zato smo poiskali trik, kako kar najhitreje opraviti z njimi.

Več na deloindom.si.