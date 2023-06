Trije osnovni nasveti za gojenje na terasi

Hortenzije so lepe trajnice, največkrat posajene na vrtovih in gredicah, uspevajo pa tudi v sadilnih posodah. A da bi v njih res lepo rasle, upoštevajte tri osnovna pravila za gojenje hortenzij v posodi.

Izberite dovolj veliko posodo

Hortenzije rastejo relativno hitro in oblikujejo bujno grmovje. Ker razvijejo močan koreninski sistem, morajo imeti dovolj prostora in zemlje. Zato kupite res dovolj velike lonce, vsake dve do štiri rastline presadite v večje, obvezno pa hortenzijo iz plastične posode, v kateri jo iz trgovine prinesete domov, presadite v glineno z dobro drenažo.

Postavite jih pravo mesto

Idealni za hortenzije sta vzhodna do jugovzhodna stran neba, najbolje uspevajo v polsenci, prija jim jutranja svetloba, ko sonce še ni preveč žgoče.

Zalivajte jih dvakrat na dan

Lonci hortenzij naj imajo dobro drenažo, v vročem poletju jih je priporočljivo zalivati dvakrat na dan. Njihovo ime je sestavljeno iz besedic hydros (voda) in angos (lonec) kar pomeni, da za uspešno rast potrebujejo dovolj vode, res pa je, da se, kadar jih nekaj dni pozabite zaliti, zelo hitro regenerirajo, ko dobijo novo vodo.