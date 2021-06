Trije najboljši načini za zaščito pred komarji

S poletjem pridejo tudi s tem letnim časom povezane nadloge, ena od njih so komarji. Ti kaj radi zaidejo v domove, zato je dobro poznati naravne načine, s katerimi jih boste odvrnili od namere, da bi vas obiskali. Tu je nekaj še kako uporabnih. Tekočina, ki jo komarji sovražijo Potrebujete: Dve limoni, dve limeti, nekaj vejic rožmarina, 8–10 kapljic eteričnega olja evkaliptusa, malo vode, plavajoče svečke.

Priprava in uporaba:

V globok in širok kozarec položite na rezine narezane sadeže, dodajte rožmarin, eterično olje in vodo. Na gladino položite svečko ter jo prižgite. Aroma, ki se bo ob gorenju sproščala, bo zaradi značilnega vonja pregnala komarje. Kombinacija, ki je mali krvosesi ne prenesejo Za res preprost repelent za dom potrebujte nekaj limon in limet ter nageljnove žbice. Sadeže prerežite na polovice in vanje zapičite začimbe. Čim več, tem bolje. Tako pripravljene varovala razporedite po stanovanju. Vonji, ki jih komarji ne marajo Komarji ne marajo vonja lovorja, sivke, bazilike, žajblja, rožmarina in evkaliptusa. Uporabite lahko njihova eterična olja in izparilnik, z dišavnicami lahko okrasite dom ali njihove vejice dodate vodi, to zavrete in z vonjem pare preženete nadležne obiskovalce.



Prav tako boste pred njimi varnejši s pomočjo posušene kavne usedline: malo te posujte na krožniček in prižgite. Tudi vonju po goreči kavi se bodo komarji raje izognili.

