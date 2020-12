Trije najboljši načini pranja mask

Za preprečevanje širjenja novega koronavirusa so nepogrešljive zaščitne maske. Nošenje teh je ob temeljitem umivanju rok in omejevanju socialnih stikov najboljši način za zamejitev širjenja virusa. Seveda pa je treba pralne redno, po vsaki uporabi, temeljito oprati. In kako poskrbeti, da bodo res čiste? Tu so trije najboljši načini. Prekuhavanje Maske položite v vrelo vodo in jih kuhajte vsaj pet minut. To je najpreprostejši način za ohranjanje njihove čistoče, vendar žal lahko poškoduje tkanino in zato mask ne bi smeli prekuhati več kot desetkrat. Pranje v pralnem stroju Odličen za pranje zaščitnih mask je pralni stroj. Tako kot milo z rok pralni detergent v kombinaciji s primerno temperaturo vode, ki naj znaša vsaj 60 stopinj Celzija, z njihovih površin odstrani vso umazanijo in tudi viruse. Pranje z belilom Litru vroče vode dodajte žličko belila in v mešanici namakajte maske. Z belilom ne pretiravajte, da ne bi poškodovalo barve in tkanine, maske pa po namakanju v mešanici vode in belila res temeljito splaknite. Vsaj 15 sekund jih spirajte pod tekočo vodo in jo nato še pet minut namakajte v čisti vodi.



Za temeljito čiste maske jih po pranju še zlikajte.