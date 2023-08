Trije načini za zaščito pred klopi, ko pri sebi nimate repelenta

Poleti se radi odpravimo na izlet v naravo, kjer se lahko odklopimo od hitrega tempa ponorelega sveta, se sprostimo in napolnimo baterije. A še preden se odpravimo v gozd, se moramo primerno opremiti in pripraviti. Ne smemo pozabiti niti na zaščito pred klopi, ki so lahko zelo nevarni, saj prenašajo hude bolezni, kot je na primer borelioza. V trgovinah in lekarnah je na voljo mnogo različnih repelentov, ki nudijo zaščito pred temi malimi zajedavci, a če smo jih slučajno pozabili kupiti, se lahko zaščitimo tudi na alternativne načine. Kako? Povzeli smo nekaj nasvetov Instagram babice Babs.

