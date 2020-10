Trije koraki do boljšega počutja doma

Če vam razpoloženje takoj, ko vstopite v zavetje doma, drastično pade, v vašem stanovanju najbrž prevladuje negativna energija. Ta znatno vpliva na počutje stanovalcev, na srečo pa jo lahko preženete s tremi, res preprostimi koraki. Rešite se nereda Predmeti, kot so umazano perilo, nakopičena posoda, časopisi in knjige, ki ležijo povsod po stanovanju, slabo vplivajo na počutje. Zato je prvi korak k premagovanju negativne energije odpravljanje nereda.

Vaša miza in pulti naj bodo vedno čisti, sproti pomivajte posodo, umazano perilo dosledno odlagajte v koš za perilo, znebite se predmetov, ki jih ne potrebujete in delajo le navlako.

Skratka, dom naj bo urejen, zlasti naj bo urejena predsoba, saj tako lahko pozitivna energija nemoteno prihaja v notranje prostore. Prerazporedite pohištvo Energija mora v prostorih nemoteno krožiti, to pa žal ni mogoče, kadar so ti prenatrpani s pohištvom.

Zato se znebite odvečnega in omare, kavče, komode ter druge kose razporedite tako da se bo energija lahko pretakala po prostorih. Priskrbite si sobne rastline Sobne rastline v dom vnesejo barve, življenje, kisik in pozitivno energijo. Vendar ni vseeno, katere boste izbrali. Za prijazno bivalno okolje so priporočljive lončnice z velikimi, ploskimi listi in ne rastline s trnjem ali bodicami.

Razporedite jih po vseh prostorih in tudi z njihovo pomočjo poskrbite za boljše razpoloženje ter s tem za lepše počutje.