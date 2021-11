Triglavski narodni park v Tivoliju

Triglavski narodni park, ki letos praznuje 40-letnico, je na Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju v Ljubljani pripravil razstavo Večna sprememba, ujeta v fotografski objektiv. Na ogled bo do 15. februarja 2022. Zasnovana je kot fotografsko potovanje skozi čas, ki gledalcu prikaže spremembe območja parka prek ikoničnih do manj znanih motivov Triglavskega narodnega parka.

Poet gorske fotografije Jaka Čop Foto: France Stele

Izhodišče je 39 črno-belih fotografij poeta gorske fotografije Jaka Čopa (1911–2002). Bil je klasični fotograf v najbolj žlahtnem pomenu te besede. Na njegovih fotografijah, ki jih je objavil v seriji knjig, so skale, drevesa, oblaki, kulturna krajina in človek razporejeni v takšna medsebojna razmerja, da orkester igra v kozmičnem redu. Na nešteto predavanjih z diapozitivi je skrbel za popularizacijo planinske fotografije in gorskega sveta. S pomočjo pravljice o Zlatorogu je lepote Triglavskega narodnega parka predstavil več kot 70.000 šolskim otrokom.

Fotografi niso prenehali iskati lepot Triglavskega narodnega parka, le način, kako to počno, se je v desetletjih močno spremenil. Opremljeni s sodobno fotografsko opremo, z obilico znanja in izkušnjami, z enako veliko volje in vztrajnosti kot njihov predhodnik in vzornik čakajo na pravi trenutek, da ga za nas, občudovalce iz doline, ujamejo v večnost fotografije.

Primerjava fotografij Jaka Čopa s sodobnimi barvnimi fotografijami istih motivov predstavlja različne spremembe v naravi in kulturni krajini območja narodnega parka.