Trideset let Porscheja Slovenija: najtežje med dizelsko afero, zdaj prihaja elektrika

Podjetje Porsche Slovenija, ki julija praznuje tri desetletja delovanja, je v tem času s svojimi številnimi znamkami prodalo 448.652 novih avtomobilov in lahkih dostavnikov. Začeli so z nekaj ljudmi, danes imajo 116 zaposlenih. Sodelujejo s 35 pooblaščenimi trgovci. Na avtomobilskem trgu imajo že dolgo tudi največji tržni delež v Sloveniji, zadnja leta približno tretjinskega.

Priljubljeni golf

Ni presenečenje, da so med posameznimi modeli v vsem tem času prodali največ volkswagna golfa, skoraj 74 tisoč primerkov. Dvesto petdeset tisoč vseh vozil, ki so jih prodali, nosi značko njihove najpomembnejše matične znamke Volkswagen. Pomembno znamko Škoda so pod svoje okrilje dobili kasneje, leta 2004 (prej jo je zastopal AvtoImpex), odtlej zastopajo vsa imena, izjema je najprestižnejši Porsche. Ne nazadnje omenimo, da so bili modeli znamk, ki jih zastopajo, velikokrat izbrani za slovenski avto leta. Vse to so bili seveda predvsem avtomobili s klasičnim pogonom, električnih so doslej z vsemi znamkami prodali 2700. V koncernu Volkswagen ocenjujejo, da se bodo električni in tradicionalni avtomobili po prodaji izenačili nekje med letoma 2028 in 2030, torej še nekoliko prej, kot bo formalno dovoljen le še električni pogon.

Prodajni preskok

Kot je dejal direktor Danilo Ferjančič, je bilo zanje najtežje obdobje čas dizelske afere. Prav po tistem je tudi matični koncern močno krenil v smer električnega pogona. Kot ugotavlja, se je v Sloveniji letos že zgodil prodajni preskok in se delež električnih vozil bliža desetini avtomobilskega trga, trenutno znaša osem odstotkov. Po lastnih besedah ostajajo specialisti za vse avtomobile, a v paketu ponujajo tudi vse drugo, kar sodi v sklop električne mobilnosti.

VIR: Delo

Tudi vsi direktorji posameznih znamk Marko Škriba (Volkswagen), Peter Podlipny (Škoda), Franci Bolta (Audi) in Edvard Strajnar (Seat in Cupra) so med drugim povedali, da kar težko pričakujejo, da bodo v prihodnjih letih (2026–2027) dobili v ponudbo električne modele svojih znamk, ki bodo po ceni dostopni večjemu številu potencialnih kupcev, kar je tudi eden od pogojev za večjo množičnost tovrstnega pogona. Strajnar je vendarle dodal, da morajo vsaj še deset let obstajati alternative za tiste, ki imajo drugačne zahteve, predvsem pa za one, ki nimajo dostopa do lastne polnilnice niti do javne polnilne infrastrukture.