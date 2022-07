Tri sestavine za odlično naravno gnojilo

Če opažate, da vaše sobne rastline žalostno venejo in je na njihovo bujno listje ter pisano cvetje ostal le še spomin, izdelajte preprosto gnojilo iz zgolj treh sestavin, po zaslugi katerega boste rastlinam povrnili zdravje.

Potrebujete

Olupek ene banane, žličko mlete kave, eno jajčno lupino in 300 mililitrov vode.

Priprava

Vse sestavine dobro zmešajte v sesekljalniku in enkrat na teden z mešanico zalijte rastline. Rezultat bo opazen že po prvem zalivanju.

Gnojilo lahko uporabljate tudi pri zdravih rastlinah, v namen preventive jih z njim zalivajte enkrat na dva tedna.

Zakaj pomaga?

Bananin olupek vsebuje kalij, fosfor in kalcij. To so izjemno hranljivi minerali in nepogrešljivi zlasti pri obnovi ter okrevanju rastlin.

30 odstotkov sestave jajčnih lupin predstavlja kalcij, kar pomeni da je tega minerala v vsaki lupini približno 4 miligramov. V njih so še magnezij, fosfor, kalij in natrij ter druge snovi, ki znatno izboljšujejo kvaliteto zemlje, kava pa spodbuja rast dobrih mikroorganizmov v substratu in tako pozitivno vpliva na rastline.

Omenjena kombinacija je zato dobrodošla pomoč za lepo in bujno rast sobnih rastlin ter za njihovo obnovo.