Tri pravila, ki se jih morate držati pri negi bonsajev

Bonsaji predstavljajo resnično umetnost, ki zahteva veliko predanosti in pozornosti. S pravilno nego, ljubeznijo ter osnovnim znanjem lahko ustvarimo čudovite bonsaje, ki bodo krasili naš dom ali vrt in nas navduševali skozi leta. Skrb za bonsaj zahteva kar nekaj truda in potrpežljivosti, vendar se bo naša vztrajnost obrestovala z lepim in zdravim drevesom.

