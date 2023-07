Tri pravila, ki se jih morate držati, ko pridete v goste

Poletje je čas dopustov in na počitnicah se pogosto znajdemo v vlogi gosta. Naj bo to hotel ali pa hiša prijateljev, vedno se moramo vljudno in spoštljivo vesti ter držati osnovnega bontona. Kadar pa gostujemo v domu nekoga drugega, je še toliko bolj pomembno, da kot gostje nismo v napoto. Zato velja upoštevati spodnja tri pravila, katera našteva tudi znana Instagram babica Babs.

