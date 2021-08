Tri najboljša naravna čistila za vodni kamen

Vodni kamen zlasti tam, kjer je voda trša, hitro pokvari videz kuhinje in kopalnice, saj s svojimi oblogami kazi pipe, ploščice in tudi korito, zato je dobro vedeti, kako ga odpraviti. Če prisegate na naravna čistila, izberite katero od naslednjih treh. Kis Jabolčni ali alkoholni, oba raztapljata obloge vodnega kamna. Uporaba je sila preprosta: kis nalijte v plastenko z razpršilom in poškropite površine. Počakajte nekaj minut in obloge zdrgnite. Če so trdovratnejše ali debelejše, denimo na glavi prhe, kis natočite v plastično vrečko, vanjo položite glavo, vrečko pritrdite nanjo in pustite čez noč, da kis stopi vodni kamen. Jedilna soda Jedilna soda je odlično naravno čistilo, ki je kos tudi vodnemu kamnu. Iz nje in vode izdelajte pasto, to nanesite na površine, počakajte nekaj minut ter nato obrišite pasto in stopljene obloge kamna. Limona In še zadnje učinkovito naravno čistilo: sok limone. Zaradi kisline bo kos nadlogi, uporabite pa ga tako, da s polovico limone zdrgnete obloge, počakate nekaj minut (po potrebi ur) in površine obrišete z vlažno, nato pa še s suho krpo.

