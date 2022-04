Trendovsko urbano vrtnarjenje

Sonce nas vleče ven, zlasti vrtičkarje srbijo prsti. Zdi se, da so vrtovi v zadnjih letih postali pomembnejši, kot so kdaj bili, vse več ljudi se ukvarja z vrtnarjenjem, ne le zato, ker jih pritegne delo z zemljo, temveč tudi zato, ker tako pridelajo svojo hrano. Zadnja leta so se tudi na vrtove prikradli trendi, danes bomo pogledali, katere so strokovnjaki poudarili kot najbolj dominantne v letošnjem letu. Čim bolj izkoristite svoj vrt: gojite svojo zelenjavo, obedujte na prostem ali preprosto uživajte in se sproščajte na ležalniku pod drevesom.

Letos bodo v trendu t. i. divji vrtovi, takšni z veliko kontrastnih barv in tekstur; bolj bomo iskali navdih v naravi, se naučili sprejemati prav vse letne čase in jih tudi slaviti, poudarjajo oblikovalci vrtov. Ljudje si čedalje bolj želijo vrtove, ki so videti kot naravni, dodajajo in še, da dober dizajn ni nujno zelo drag.

Eden od plusov pandemije je, da smo doumeli terapevtske učinke vrtnarjenja. Vrt si želimo spremeniti v zatočišče, v katero pobegnemo pred zunanjimi vplivi, želimo se obdati z rastlinami, povečati biološko raznovrstnost v njem. Sodobni vrtnarji se bolj zavedajo sprememb, ki jih lahko naredijo za bolj trajnostno prihodnost – ta trend sicer ni nov, a postaja vse pomembnejši, zato ne preseneča vse večja uporaba recikliranih materialov za poti, terase ali dovoze.

Trata naj bo livada

Brisanje meja med notranjim in zunanjim prostorom je še vedno rastoči trend, želimo si razširiti bivalni prostor, pa naj bo to kuhinja, wellness ali igralnica. Vrtovi postajajo prostor, kjer vse več časa preživljamo s prijatelji in družino.

Tudi trata dobiva nov videz: vse manj so vzdrževane, če lahko tako zapišemo. Seveda je prekrasno imeti pred hišo angleško trato, toda letos so modne tiste, ki še najbolj spominjajo na livado, ki zahtevajo minimalno vzdrževanje in imajo večjo okrasno in ekološko vrednost. Potreba po košnji je znatno manjša v primeru s klasično trato, posledica tega pa bo več različnega rastlinja pa tudi metuljev in čebel. Pravzaprav bomo načrtno zasajali in sadili rastline, ki bodo k nam privabile čebele in metulje, da bi pomagali ekosistemu.

Igra barv

Vegetarijanstvo in veganstvo sta v porastu, v kombinaciji z vse višjimi cenami hrane ne preseneča, da si prav vsak želi pridelati vsaj nekaj zelenjave. Solata in zelišča spadajo med tiste, ki jih ni težko gojiti, uspevali bodo tudi na balkonu in terasi, torej ni zadržkov, da ne bi poskusili.

Eksperimentiranje z barvami spada med najbolj vznemirljive aspekte ustvarjanja vrta. Svetlejše ko so, bolje bo, je letošnji trend. V vrtu bodo dominirali cvetovi razkošnih barv. Izberite odtenke, ki se dopolnjujejo, združite komplementarne barve, rumeno in oranžno, belo in modro. Vodo imamo vsi radi, tudi na vrtu: jezerca, ribniki so letos modni. Če si ga boste omislili, vložite malce več denarja, še bolje je, da delo prepustite strokovnjaku, da bo ribnik res tak, kot mora biti, in boste v njem le uživali, in ne boste suženj nenehnega čiščenja.

Steze, pregrade med gredicami, stopnice in še kaj naj bodo iz recikliranih materialov, ponovno uporabite les, ki ste ga morda mislili zavreči, vrtu bo dal poseben šarm, rustikalnost. In ne pozabite na kamen, kajti ta je vedno dobro videti na vrtu, tako podeželskem kot modernem.

Ključni trend letošnjega leta ostaja urbano vrtnarjenje. Prav vsak, ne glede na to, kako velik oziroma majhen je prostor, lahko vzgoji svojo hrano. Od mikrozelenjave na okenski polici do krompirja v vrečah na balkonu.