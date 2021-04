Trendi ta hip: naravni materiali in geometrijski vzorci

V ospredju so zemeljski toni in mehke, udobne tkanine.

Naj bo vidna

Po letu dni dela od doma nas pritegnejo tople barve in tkanine, ki ustvarjajo občutek udobja, kot so sisal, volna in juta, tudi žamet, ki v dom vnaša hotelski luksuz.

Geometrijski vzorci

Velik prostor dopušča veliko preprogo.

V skorajda vsakem domu najdemo preproge, ki spadajo med kose z več funkcijami. So sijajni zvočni in toplotni izolator, ki vnesejo dinamiko. So torej pomemben detajl v našem domu, nekakšna osnova prostora. Preproge delimo po tehniki izdelave in vrsti materiala, iz katerega so izdelane.Sodobni dizajn je usmerjen na iskanje alternativnih, novih surovin za izdelavo, obenem pa se vrača k naravnim materialom. Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno imajo volnene preproge, pravijo poznavalci; so super izolator, vizualno privlačne, odporne proti pršicam, vzdrževanje je v primerjavi z drugimi preprogami iz naravnih materialov srednje zahtevno. Je pa na spodnjo stran priporočljivo dati protizdrsno podlogo, saj so to lažje preproge.Najpogostejše so v dnevni sobi, pomembno je, da prostoru odgovarjajo po velikosti, obliki, teksturi in barvi. Preproga kot dekorativni element ima veliko vlogo, s prostorom se mora zliti in ga obenem razdeliti – denimo kotiček za branje, delovni kot in podobno –, pa tudi ločiti od drugih delov stanovanja.Če v dnevno sobo postavimo preveliko, bomo prostor navidezno pomanjšali, s premajhno bo videti nedokončan. Večje sobe dopuščajo več prostora za vzorce, v manjših se lahko igramo s teksturo. Pravilo je, da preprogo kupimo, ko že imamo kavč, a naj bo vidna, ne tlačimo je, na njej lahko kvečjemu stojijo prednje noge kavča. Pomembna je tekstura, pri tem ima pomembno vlogo dejstvo, ali imamo hišnega ljubljenčka in kako pogosto bomo hodili po njej. Če velikokrat, izberemo volneno ali bombažno temnejših odtenkov, svetla se bo takoj umazala. Če imamo mačko ali psa, se izogibajmo resicam, ki so privlačne za igro in grizljanje, preproga pa je kmalu uničena, izberemo temnejše barve, saj se na svetlih takoj poznajo vse nečistoče, in trpežni material, na primer volno ali najlon.V jedilnici naj bo za najmanj meter večja od mize, tako po dolžini kot širini, če bi bila tako velika ali manjša kot miza, ne bi bilo funkcionalno in bi teže premikali stole. Za spalnico izberemo tako, ki spremlja linijo postelje, ko vstanemo z nje, stopimo na mehko, a ne izgubimo površine preproge pod posteljo.In kakšne so najnovejše smernice? K sreči se ne menjajo sezonsko, pravijo strokovnjaki. Črno-bele postopoma izpodrivajo zemeljski toni, tudi odtenki modre in pastelne barve, v ospredju je eko šik: naravno, do okolja prijazno, trajnostno. Po letu dni dela od doma nas pritegnejo tople barve in tkanine, ki ustvarjajo občutek udobja, kot so sisal, volna in juta, tudi žamet, ki vnaša hotelski luksuz.Pomembno je, da je praktična, pralna, vzdrževanje lahko: varnost in zdravje ostajata na prvem mestu.Karakter bo domu dala vintage preproga, ki jo lahko kupimo tudi na bolšjem trgu, edini minus je, da se izrablja in z leti postaja vse tanjša. V zadnjih letih so najbolj priljubljeni abstraktni in geometrijski vzorci, bolj drzni si jih bodo omislili v živih barvah: doma smo pač lahko to, kar smo v resnici, veselje pa nam lahko prinese tudi prav posebna preproga. Ne minimalizem, ampak maksimalizem.Še vedno so priljubljeni živalski vzorci iz prave kože, zlasti v dnevnih sobah, omislite pa si lahko tudi umetno ovčjo za mehek jutranji pozdrav.Čeprav se morda zdi neobičajno, lahko preproga vnese barvo in tudi vzorce v nevtralno kuhinjo. Le poskrbimo, da bo pralna.