Trendi notranje opreme: nazaj v osemdeseta

Trendi pridejo in gredo, nekateri hitreje, drugi ostanejo tudi desetletje in več in se čez čas spet vrnejo. Med slednje spadajo tisti, ki so bili priljubljeni v 80. letih prejšnjega stoletja, čeprav gre za eno od obdobij, ki ljudi najbolj razdvajajo.

Raje kot ostre robove si omislimo zaobljene. FOTO: Jzhuk/Getty Images

Notranji oblikovalci se denimo delijo na tiste, ki jim je bila oprema tega obdobja strašno všeč, in tiste, ki jih že samo spomin nanjo spravi v slabo voljo. V katero koli skupino že spadamo, so trendi izpred 40 let, ki so znova modni in zaželeni, in tisti, ki naj raje ostanejo na pokopališču zgodovine.

Med prve denimo spadajo zaobljene oblike pohištva – nočne omarice in police okroglih in ovalnih oblik, brez ostrih robov, kar sicer pozdravljajo tudi tisti, ki se pri opremljanju doma radi držijo načel feng šuja. Tudi sicer zaobljene oblike prostor omehčajo in ga naredijo bolj prijetnega.

A v 80. se tovrstno pohištvo ni pojavilo prvič, zato ne moremo govoriti o trendu povsem tistega časa. Oblikovalci so navdih takrat iskali v 20. letih, ko je bil moden slog, imenovan art deco. Tudi zanj so bile značilne zaobljene oblike, od nočnih omaric in miz do stolov, naslanjačev in zof, 60 let pozneje so temu trendu dodali še pastelne barve, in slednje je tisto, kar so oblikovalci ponovno vzljubili, zlasti za spalnico.

Leseni opaž v prostorih naj ostane v preteklosti.

Dosežemo ga denimo z zaobljenim posteljnim vzglavjem v pastelnih odtenkih, enako nočno omarico ter velikim okroglim ogledalom, videz pa zaokrožimo s temnejšo preprogo. V 80. letih je postalo izredno priljubljeno tudi pleksi steklo. Iz njega so izdelovali barske in jedilniške stole, mize in mizice, nočne omarice ter dodatke. Kosi iz prozornega pleksi stekla so spet modni, na tiste kričečih barv pa raje pozabimo.

Še posebno bodo prišli do izraza v minimalistično opremljenih in manjših prostorih, ki jih ne želimo preveč natlačiti s pohištvom, saj je pleksi steklo tako rekoč nevidno. Vrnila se je tudi medenina, in sicer kot dodatek steklu pri klubskih mizicah in jedilnih mizah, regalih in ogledalih, lahko pa si omislimo kar medeninasto svetilko in kakšen dodatek.

In česa bi se morali po mnenju notranjih oblikovalcev za vsako ceno izogibati? Lesenega opaža po vseh stenah, razen če ne gre za gorsko kočo ali počitniško hišico sredi gozda. Z opažem obite stene so namreč v popolnem nasprotju s trendom zadnjih let, ki zapoveduje veliko naravne svetlobe ter skoraj nevidne prehode med notranjimi in zunanjimi prostori, poleg tega bo zelo velike prostore optično pomanjšal in naredil utesnjene. Še ena stvar, ki naj raje ostane v počitniških hišicah, so navtični motivi, pravijo poznavalci, ki so ta trend označili za cenen.

Olivno zeleno namesto z oranžno kombiniramo z mornarsko modro, bež ter drugimi zelenimi odtenki.

Seveda to ne velja za stanovanja ob obali, a v stolpnici sredi mesta raje izberimo kaj drugega in za okolje bolj primernega. Prav tako si redko kdo želi vrnitve nekaterih barvnih kombinacij, ki so v naših stanovanjih prevladovale pred štirimi desetletji, in sicer kombinacija olivno zelene in oranžne ter rdeče in črne. Slednja je veliko premočna in preveč agresivna, doma bi se radi počutili mirno in sproščeno, olivno zeleno pa je veliko bolje kombinirati z mornarsko modro, bež ter različnimi odtenki zelene.