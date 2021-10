Trdo milo v trdem boju s koronavirusom

59

Mila, narejena po hladnem postopku, so stoodstotno naravna, vrhunska trda mila, ki jih nikakor ne gre zamenjati s tistimi na prodajnih policah. Industrijska mila so skoraj detergenti, ki kožo bolj izsušijo, kot pa negujejo. Prednost domačega naravnega mila je popolna kontrola nad sestavinami, dodatki in dišavami oziroma naravnimi eteričnimi olji. Ker sestavine izbirate sami, vas ne bo nihče prinesel okoli. Za milo po hladnem postopku se najpogosteje uporablja maščobe, ki imajo visok delež nasičenih maščobnih kislin. Takšna so karitejevo, mangovo, kakavovo maslo. Ta vsebujejo visok delež stearinske in palmitinske maščobne kisline. Zelo pogosto pa so prisotna rastlinska olja z visokim deležem mononenasičenih maščobnih kislin: oljčno, avokadovo, lešnikovo olje. Mila, ki vsebujejo visok delež teh maščob, so dlje obstojna in hkrati zelo kakovostna.

Evropejci uživamo visoko raven varstva potrošnikov na področju uporabe kozmetike, pravijo na Zvezi potrošnikov Slovenije. In čeprav morda mislite, da ste med tistimi, ki je ne uporabljajo, naj povemo, da kozmetika niso le ličila, saj so številni izdelki bistveni za našo osebno higieno in jih uporabljamo vsak dan, saj pomembno prispevajo k našemu zdravju in dobremu počutju.V skupino teh izdelkov poleg zobne paste, šampona in dezodoranta sodi tudi dobro staro trdo milo, ki je v obdobju koronavirusa postalo pomembnejše kot kadar koli, saj je temeljito umivanje rok tako rekoč nujno v boju z nepredvidljivim virusom.V EU je za uporabo v kozmetiki prepovedanih 1600 kozmetičnih sestavin (in na seznam dodajajo vedno nove). Varnost je na prvem mestu, zato v okviru Znanstvenega odbora za varstvo potrošnikov pozorno spremljajo snovi, ki lahko škodijo zdravju, če jih proizvajalci uporabijo v kozmetičnih izdelkih. Šele po potrditvi, da so varne, lahko kozmetične sestavine, kot so barvila, konzervansi in UV-filtri, dobijo dovoljenje za uporabo.Tudi za trda mila, ki jih lahko kupimo na trgu, veljajo enaka pravila. Čeprav ga je mogoče v prehrambnih trgovinah dobiti že za 59 centov, pa ga različni proizvajalci, ki ga sami izdelujejo na naraven način, prodajajo tudi za pet oziroma 7,5 evra. Večino teh mil izdelujejo po hladnem postopku, gre za mešanje rastlinskih olj in baze (lug oz. raztopina natrijevega hidroksida). Ob mešanju nastane umiljenje oziroma saponifikacija, pri čemer se struktura maščob v oljih spremeni in nastane kakovostno, trdo milo. Sama struktura mila, njegova trdota in občutek na koži so seveda odvisni tudi od uporabljenih sestavin in dodatkov. Med zorenjem se v njem ustvari naravni glicerol, ki poskrbi, da se ohranijo dragoceni vitamini in minerali iz olj, koža pa je po uporabi mehka in gladka. Glicerol preprečuje izsuševanje kože in poleg čiščenja poskrbi, da kožo nahrani z njej lastnimi snovmi. Odlična lastnost trdih mil je tudi ta, da se ob stiku z vodo ne razpacajo, temveč ostanejo v trdnem stanju, stogramski kos pa zadošča za dva meseca uporabe.Kozmetični trg ponuja številne različice in vonje, tudi mila, ki vsebujejo posušene cvetove ali lističe rastlin, kot so sivka, ognjič ali limonska trava, zelišča, sadje v prahu, ali pa takšna, ki so jim dodana različna eterična olja. Naravno trdo milo je primerno za nego suhe in normalne kože, nežno jo očisti nečistoč ter pomaga upočasniti staranje in nastajanje gub. Je tudi odlična ideja za darilo, poleg tega je stoodstotno biorazgradljivo, saj se ne akumulira v vodnih organizmih.