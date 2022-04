Travniki so postali zeleni, na izpostavljenih legah nevarnost pozebe

Po nekaj deževnih dneh se je znova ohladilo, v začetku prvega aprilskega tedna so se temperature zraka ob jasnem vremenu ponekod spet spustile pod ledišče.

Ob ohladitvi so jutranje temperature v alpskih dolinah severne Slovenije ter v mraziščih na Notranjskem in Kočevskem in višjeležečih predelih padle tudi pod –5 °C. Blizu ničle je bilo ponekod v osrednji in vzhodni Sloveniji. Na Obali in nižinskem delu Goriške in Krasa so temperature ostale nad lediščem.

Spomin na leto 2021

Povsod po Sloveniji razen v najtoplejših legah Primorske se je med 18. in 22. marcem 2021 vsaj enkrat ohladilo pod ledišče, marsikje pa je bilo več dni zapored pod –3 °C. Omenjeni jutranji mraz za drugo polovico marca ni bil izjemen, nenavadno pa je bilo večdnevno zaporedno število tako hladnih juter. Nato je prišel še usodnejši val hladnih juter v začetku aprila. Ob ohladitvi 6. aprila je temperatura zraka povsod po Sloveniji zdrsnila globoko pod dolgoletno povprečje za začetek aprila.

Povprečna temperatura zraka je bila 6. in 7. aprila po nižinah okoli 0 °C, kar je skoraj 10 °C hladneje kot običajno v tem delu leta. Ponekod je bilo jutro 7. aprila 2021 najhladnejše v več kot 60 letih: temperatura zraka se je večinoma spustila pod –4 °C, v mraziščih tudi pod –15 °C. Tudi 8. aprila je bilo po nižinah med –3 °C in –8 °C, v zasneženih mraziščih pod –10 °C. Blizu ledišča je bilo le v najtoplejših legah Primorske. Po nižinah v notranjosti Slovenije je zapadlo nekaj centimetrov snega, ponekod nad 10 cm, ponekod nad 600 metri celo prek 20 cm.

Na hitrost fenološkega razvoja v zgodnji pomladi leta 2021 so odločilno vplivale vremenske razmere v februarju in marcu. Februarja so bile večji del meseca temperature zraka nad dolgoletnim povprečjem, mesec je bil za okoli 3,4 °C toplejši od povprečja. Marca so bila temperaturna odstopanja nekoliko manjša, drugo dekado je zaznamovalo obdobje izrazite ohladitve. Odziv na sicer nadpovprečne temperaturne razmere v pred in zgodnji pomladi je bilo zgodnje prebujanje negojenih rastlinskih vrst. Zgodnji rastni premiki negojenih rastlinskih vrst so bili opozorilo na prezgodnje rastne premike tudi pri sadnem drevju. Ob tako nizkih temperaturah je Slovenijo lansko leto prizadela katastrofalna pozeba.

Nevarnost pozebe

Tudi letos nas je ob napovedi negativnih temperatur zaskrbelo, da ne bo podobno kot lani. Cvetni brsti zgodnjih vrst koščičarjev, predvsem marelice in breskve, so lahko v različnih razvojnih fazah odpiranja cvetnih brstov, od faze razpiranja brstov, balončka do začetka in polnega cvetenja. Odvisno od lokacije, sadne vrste in sorte lahko na izpostavljenih legah pride v tem obdobju do poškodb zaradi nizkih temperatur zraka oziroma do pozebe. Manjša nevarnost je na bolj zaprtih, hladnih legah, ki so pozimi dlje v senci.

Tam je spomladanski fenološki razvoj poznejši kot na tipičnih sončnih sadjarskih legah na isti nadmorski višini. Kritične temperature zraka za pozebo marelic in breskev se gibljejo med –3 °C v začetku odpiranja cvetov in –2,2 °C ob polnem cvetenju. Za zgodnejše razvojne faze cvetnih brstov so nevarne nekoliko nižje temperature. Komaj oplojene plodiče lahko poškodujejo že temperature okoli –1 °C.

Zeleni val

Težko pričakovani dež je pognal vodo po žilah rastlin. Intenzivno zeleno so se obarvali travniki, nabiralci regrata smo se tega še posebno razveselili. Tudi gozdovi so dobili zelen pridih, vlaga v gozdnih logih je razprla liste čemažu, ki v gozdovih običajno pokuka iz zemlje takoj, ko je konec zime. In začelo se je nabiranje. Čemaž ima podobne lastnosti kot česen, vendar mnogi strokovnjaki menijo, da je celo bolj zdrav.

Ima močno eterično olje, zato njegov okus občutimo v ustih še nekaj ur po zaužitju. A pri nabiranju je potrebna previdnost. Če zamenjate čemaž in kačjo dresen, ni večje nevarnosti, zamenjava s šmarnico ali jesenskim podleskom pa je lahko smrtno nevarna. Preden liste utrgate, podrgnite med prsti in ugotovite, ali zadiši po česnu. Da ne bi pomotoma odtrgali še neužitnega lista katere druge rastline, ga ne nabirajte v šopih, ampak ga trgajte list po list.