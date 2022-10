Traktorski utrinki v Komendi (FOTO)

V Komendi je od 7. do 9. oktobra potekal 26. jesenski kmetijsko-obrtni sejem. Organiziral ga je Konjeniški klub Komenda, razstavljena je bila tudi kmetijska tehnika, res pa je, da ni bilo vseh ponudnikov traktorjev in kmetijske tehnike, ki jih sicer poznamo v Sloveniji.

Na nov traktor je treba čakati tudi do enega leta.

V letošnjem letu so se v Sloveniji do konca avgusta prodali 1004 novi traktorji. Na prvem mestu po prodaji so traktorji znamke New Holland. Letos so jih prodali 126, kar je 12,5-odstotni delež. Na drugem mestu je indijski Solis s 106 traktorji oziroma z 10,6-odstotnim deležem. John Deere je na tretjem mestu s 95 traktorji ali z 9,5-odstotnim deležem.

116.707 traktorjev je bilo registriranih v Sloveniji.

Ponudniki pravijo, da je večina prodanih traktorjev iz zaloge. Če bi danes naročili novega, je treba na dobavo čakati tudi do enega leta. Po nerevidiranih podatkih ministrstva za infrastrukturo je bilo konec lanskega leta pri nas registriranih 116.707 traktorjev, obstajalo pa naj bi še tja do 20.000 neregistriranih, ki so pogosto brez zaščitne strukture (brez kabine ali varnostnega loka).

Ob slikah kažemo nekaj traktorskih sejemskih utrinkov.

Giant G 1200 HD – 4 je zgibni nakladalnik, ki ima 35 KM motor, gre pa do 15 km/h. Širok je 920 mm, stane 31.000 evrov, zajemalka je široka 110 cm, stane pa 900 evrov. FOTOgrafije: Tomaž Poje

Branson 2505 je namenjen bolj komunalnemu delu. Ima 18,4 kW (25 KM). Transmisija je stopenjska 6+2 ali brezstopenjska.

Danski mali gumigoseničar timan FM 1000 ima 17 kW moči in 140 kg. Ima prigrajen mulčer in zmore 58-stopinjski nagib. Je na radijsko upravljanje.

Enoosni traktor ibex G4 je namenjen delu na nagibu. Ima 40-konjski motor, hidrostatično transmisijo in brezstopenjski pogon priključkov. Pri vožnji naprej ima hitrost 8 km/h, pri vzvratni vožnji pa 4,5 km/h. Ima hidravlično vzdolžno premakljivo os za 370 mm.

Solis 50 shuttle XL je manjši traktor, ki ima vgrajen trivaljni 50-konjski motor s V. stopnjo emisij. Menjalnik je 12+12, maksimalna vozna hitrost pa je 30 km/h.