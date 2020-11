Traktorski modelčki za stare in mlade

Ponudbe ne manjka

Tovarne ob obletnicah pogosto izdelajo modelček, ki simbolizira njihovo delo.

Pogled v preteklost

Modeli vozil (miniature) so v merilu pomanjšana vozila. Pritegnejo tako mlade kot stare. Otroci se z njimi igrajo, starejši pa jih po navadi zbirajo. Obstajajo tudi traktorski modeli. V tem prispevku bomo z njihovo pomočjo prikazali delček zgodovine teh strojev.Zbiratelji jih lahko pridobijo na različne načine. Danes je že običajno, da prek interneta kupimo kateri koli model na katerem koli koncu sveta. Ponudba je velika tudi v domačih trgovinah. V tujini obstajajo še specializirani prodajni sejmi (razstave) traktorskih modelov. Tudi na sejmih kmetijske tehnike določeni proizvajalci prodajajo svoje modelčke (in druge stvari s svojimi logotipi), tako lahko razstavljavec pravih strojev zasluži za najemnino za razstavni prostor.Generalno lahko rečemo, da so v ponudbi traktorski modelčki, ki so izdelani v velikih serijah in so cenovno dokaj dostopni. Po drugi strani so na prodaj tudi modelčki, ki so izdelani zelo natančno in so precej dražji, nekateri celo v omejenem številu (npr. 400 kosov za ves svet). Tovarne ob okroglih obletnicah pogosto izdelajo modelček stroja, ki je simbol njihovega delovanja.Tudi pri zbiranju traktorskih modelov gre zbiratelj lahko v širino ali pa se bolj specializira za modele določenega proizvajalca ali celo prav določenega traktorja. Skratka, ponudbe je relativno veliko. Še posebno zanimivi so modelčki pravih strojev iz zgodnjega obdobja proizvodnje traktorjev, saj se tako vidi tudi zelo raznolike konstrukcije in razvojne stopnje tehnike. Pa si poglejmo nekaj primerkov.