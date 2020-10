Traktorska spletna premiera (FOTO)

Stadardni in ozkokolotečni

Ozkokolotečna serija fendt 200 VFP vario ima širino od 1,07 do 1,68 metra. Oznake V, F in P pomenijo vinogradniške, sadjarske in plantažne izvedbe.

Nova kabina ima dvojni filtrirni sistem za čiščenje zraka, ki vstopa v kabino. Ob škropljenju s pršilniki vklopimo filtrirni sistem, ki ustreza zahtevam kategorije 4 po standardu EN 15695 in ščiti traktorista pred pesticidi. V osnovni opremi je kabina z zaščitno kategorijo 2.

V novi kabini je integriran koncept FendtONE. Prek terminala je povezano upravljanje traktorja in načrtovanje oziroma nadzor delovanja iz pisarne.

inovacij ponuja nova serija fendt 200 VFO vario.

Fendt, vodilna visokotehnološka blagovna znamka v skupini AGCO, ki proizvaja traktorje in druge kmetijske stroje za kupce z najvišjimi zahtevami glede kakovosti strojev in storitev, je v četrtek zvečer spletno predstavil novo serijo 200 vario. Gre za najmanjšo Fendtovo serijo traktorjev, ki jih izdelujejo kot standardne za poljedelstvo (travništvo) in kot ozkokolotečne za sadjarstvo, vinogradništvo ter hmeljarstvo. Iz močnejših Fendtovih serij so najsodobnejše tehnične rešitve zdaj prenesli tudi v najmanjše traktorje.Standardna serija fendt 200 vario ima pet modelov, ozkokolotečna serija fendt 200 VFP vario pa 13 modelov, ki imajo nazivno moč po ECE R120 od 53 do 77 kW (72 do 105 KM), maksimalna moč pa je od 58 do 91 kW (79 do 124 KM). V tej seriji je vgrajen trivaljni 3,3-litrski motor AGCO power, ki ustreza standardu emisij stopnje V. Za doseganje tako nizkih emisij ima vgrajene čistilne sisteme DOC, DPF in SCR. Ventilator visctronic je elektronsko krmiljen in deluje glede na potrebe za hlajenje. To zmanjša tudi porabo goriva. Najmočnejši model fendt 211 vario ima zaradi nove elektronike motorja dynamic performance (DP) kar 124 KM maksimalne moči.Vario brezstopenjska transmisija omogoča vozno hitrost od 20 metrov do 40 km na uro. V primerjavi s stopenjskimi menjalniki naj bi omogočala do sedem odstotkov privarčevanja v delovnem času in do devet odstotkov manjšo porabo dizelskega goriva.Vsi modeli so na voljo v različicah opreme power, profi in profi+. V primerjavi s predhodnikom ima novi fendt 200 VFP vario skupno 33 inovacij, od katerih jih je 21 na voljo že v standardni različici power. Profesionalna različica prinaša devet dodatnih novosti na področju terminala, različica profi+ pa združuje traktor in pisarno z vsemi možnostmi za telemetrijo, avtonomnim vodenjem voznega pasu, nadzorom stroja in agronomskimi zahtevami.Novo serijo lahko že naročimo, s tovarniških tekočih trakov pa bodo traktorji zapeljali v začetku naslednjega leta. Nekaj novosti opisujemo ob slikah, še več pa jih najdete na spletni strani www.fendt.com.