Traktorji so vedno pametnejši

Novo delovno okolje

Fendt 724 vario zagotavlja veliko udobje traktoristu pri celodnevnem delu. Večina komand je na desni strani sedeža, kjer je integrirana multifunkcijska upravljalna ročica.

Traktor nove dobe

1072

Nm navora razvije pri 1450 vrt./min.

Voznik ima zdaj na voljo tri prikazovalnike.

Serija fendt 700 vario je že vrsto let najbolj prodajana serija v Fendtovi ponudbi traktorjev. Njeni uporabniki cenijo celoten koncept s priznano Fendtovo visokotehnološko opremo in vsestransko uporabo na poljih, na travnikih in pri cestnem transportu. Lani jeseni je na trg prišla že šesta generacija serije 700. V njej je šest modelov z močjo od 106 do 174 kW (150 do 237 KM) nazivne moči, merjene po ECE R 120.Na podlagi preizkušenega koncepta fendt 700 vario S4 (prejšnja generacija) v novi seriji 700 Fendt ponuja novo delovno mesto voznika, ki ima zdaj na voljo tri prikazovalnike. Prvi je digitalni prikazovalnik na armaturni plošči za volanskim obročem, nato pa imamo še dva 12-palčna za dotik občutljiva terminala.Eden je integriran na desnem naslonu za roke, drugi pa je prav tako na desni strani pod stropom kabine. Na vsakem lahko izbiramo med individualnimi prikazi, ki si jih traktorist določa po potrebi. Prek terminala lahko upravlja tudi radio. Nova je tudi multifunkcijska upravljalna ročica, integrirana v desnem naslonjalu sedeža. Zdaj ima še bolj razširjeno funkcionalnost, kjer se gumbom lahko dodeli tudi specifične funkcije (Individual Operation Manager ali IOM).Izboljšano je upravljanje sprednjega nakladalnika (istočasno lahko aktiviramo tri funkcije). Spredaj pa imajo tudi vtičnico za čelne priključke, ki podpirajo tehnologijo ISOBUS. Zadaj je taka vtičnica standard že kar nekaj let.FendtONE je ime nove integrirane platforme, ki deluje tako v voznikovi kabini kot v pisarni ali celo na mobilnem telefonu (tablici), ne glede na lokacijo. S tem celovitim pristopom FendtONE je Fendt proizvajalec, ki je prek terminala združil znano delovanje traktorja s platformo za načrtovanje ali nadzor nalog, ki potekajo v pisarni. Pogled na traktorski terminal in na računalniku v pisarni imata enoten videz, tako da se lahko uporabniki enostavno znajdejo.S FendtONE lahko uporabnik načrtuje svoja delovna mesta ali terenske podatke na računalniku ali pametni napravi in jih nato prenese na traktor. V sistemu so na voljo različne aplikacije; denimo Smart Farming z različnimi moduli, kot so prostoročno vodenje traktorja po vodilnih linijah, agronomski paket, telemetrija, upravljanje strojev in priključkov itd. FendtONE je platforma, na kateri lahko vsak kupec najde svoje posebne aplikacije, funkcije pa lahko postopoma razširja. Uporabniku pomaga pri optimizaciji delovnih procesov, uporabi strojev in izpolnjevanju zakonskih zahtev za dokumentacijo in je tako opremljen za potrebe prihodnosti.Pri fendtu serije 700 ne gre več za samo golo traktorsko moč in udobje pri delu, ampak tudi za celovit pristop k digitalizaciji tako traktorja kot tudi celotnega kmetovanja.