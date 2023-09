Traktor za velike kmetije

V seriji traktorjev john deere 6R je 14 modelov z maksimalno močjo od 89 do 202 kW (121 do 275 KM). Pobliže bomo predstavili model 6R 185, ki za slovenske razmere spada že med večje in močnejše traktorje. John deere 6R 185 ima vgrajen šestvaljni motor power tech PVS. Nazivna moč motorja po standardu 97/68 EC je 136 kW (185 KM), maksimalna moč motorja z dodatno močjo IPM pa je 172 kW (234 KM). Nazivni vrtljaji dosežejo 2100 vrt./min., največji navor pa je 866 Nm pri 1600 vrt./min., z dodatno močjo IPM pa 941 Nm. Povezana ima dva turbinska polnilnika, eden je fiksni, drugi pa variabilni.

Uporabnik mora znati izkoristiti njegovo opremo.

Čisti izpusti

Za ustrezno sestavo izpušnih plinov skrbijo dizelski oksidacijski katalizator DOC, filter​ DPF za trdne delce in katalizator​ dušikovih oksidov SCR​. Rezervoar ​adblue ima 16 litrov, rezervoar za gorivo pa 322 litrov prostornine. Traktor ima brezstopenjski hidromehanski prenos moči oziroma menjalnik autopowr, ki omogoča končno hitrost 50 km/h. Za spreminjanje smeri naprej/nazaj brez uporabe sklopke je na levi strani volana elektroinverter. Ima tudi elektronsko blokado menjalnika.

Udobna kabina

Kabina comfortwiew cab res zasluži tako ime, saj je zelo komfortna, ima kar 6,11 m2 steklenih površin. Nivo hrupa v kabini je samo 72 dB(A). Za udobje uporabnika skrbijo aktivno hidropnevmatsko vzmetenje kabine HCS plus in odlični zračno vzmeteni voznikov sedež ultimate. Sedež ima gretje in hlajenje, ima tudi bočno in nizkofrekvenčno vzmetenje. Vzmetenje se avtomatsko prilagodi glede na težo voznika. Sedež se poleg tega lahko zasuka za 35 stopinj. Tudi sovoznikov sedež je udoben.

Na desni strani sedeža je v naslonu roke integrirana upravljalna konzola command pro. Traktor se upravlja tudi prek zaslona greenstarTM 3 command center.

Upravljalna konzola na desni strani sedeža z večopravilno vozno ročico in enim od zaslonov

Močna hidravlika

Tritočkovno hidravlično dvigalo dvigne 8,5 tone, ima pa hitrovpenjalne ročice kategorije III, zgornja dvižna ročica je hidravlična. Hidravlična črpalka ima 155 l/min pretoka, ima tudi elektrohidravlični ventil premium 450 SCV za zunanje hidravlične porabnike. Zadnja priključna gred ima elektrohidravlični vklop, vrti pa se s 540E/1000/1000E. Sprednje hidravlično dvigalo ima štiri tone dvižne sile.

Asistenčni sistemi

Ima veliko digitalnih asistenčnih sistemov, ki razbremenijo voznika ali pa imajo manj negativnih vplivov na okolje. Mednje spadajo autotrac, sectioncontrol, data sync in dokumentacija ​ISOBUS (TC-Geo) za ustrezne priključke AEF, autotrac turn automation, autotrac implement guidance (pasivno), data sharing (deljenje podatkov), autopath, machinesync. Modem JD link omogoča oddaljen dostop do diagnostike in za lociranje traktorja, sistem TIM pa omogoča, da lahko priključek upravlja traktor.

Gre za stroj, ki bi si ga želela vsaka velika kmetija. Od uporabnika pa je odvisno, ali bo znal iz njega izvleči vse, kar ponuja njegova oprema.