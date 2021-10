Na sejmu EIMA v italijanski Bologni so razglasili traktor leta 2022. Najboljše izbere neodvisna komisija 26 novinarjev iz 25 evropskih držav, in sicer iz medijev, ki pokrivajo kmetijsko tehniko. Izbor je pred leti začela italijanska revija za kmetijsko tehniko Trattori, komisija pa je imela tri člane. Od leta 2005 sodeluje tudi Slovenija.

Najboljši trajnostni traktor ni nagrada najbolj zelenemu stroju, ampak nagrada za inovativne rešitve s stališča trajnosti.

Vsaka blagovna znamka traktorjev lahko sodeluje le z enim strojem v posameznih kategorijah. Ne smejo sodelovati tisti modeli, ki so bili finalisti prejšnja leta. Vodilo komisije je, da zmagovalci predstavljajo najboljše tehnologije in rešitve, ki so dostopne na tržišču. Letošnji izbor sponzorira proizvajalec pnevmatik BLT.

Kategorije

Za traktor leta se upošteva parametre, vezane na motor, transmisijo, elektroniko, hidravlični sistem, udobje kabine, inovativne tehnične rešitve, dodatno opremo, obliko, povezljivost/natančno kmetijstvo. V tej kategoriji so (močnejši) traktorji za poljedelstvo.

V kategoriji najboljši vsestranski traktor lahko sodelujejo tisti, ki imajo več kot 70 KM, maksimalno štiri valje, največjo skupno dopustno maso 10.500 kg, maksimalna medosna razdalja pa je 2550 mm. Glasovalni parametri pri izboru so motor, transmisija, hidravlični sistem, udobje, inovativne tehnične rešitve, dodatna oprema, oblika in vsestranskost.

V kategoriji najboljši specializirani traktorji lahko sodelujejo sadjarsko-vinogradniški stroji (ozkokolotečni traktorji) in gorski traktorji. Pri njih se ocenjujejo motor, transmisija, udobje, okretnost in oblika.

Najboljši vsestranski traktor je john deere 6120 M autopowr. Ima brezstopenjski menjalnik auto powr, kratko medosno razdaljo 2400 mm, največjo skupno dopustno maso 10.450 kg in najnovejšo tehnologijo za natančno kmetovanje. Model je dovolj vsestranski, da lahko opravlja široko paleto različnih nalog, od dela s čelnim nakladalnikom do obdelave tal ali transporta. Ima 120 KM nazivne moči. FOTO: John Deere

V kategoriji najboljši trajnostni traktor so kriteriji nove in inovativne tehnične rešitve s stališča trajnosti (udobje, varnost, učinkovitost, povezljivost). Nove in bodoče tehnologije morajo pomagati kmetom pri njihovem vsakdanjem delu. Tu ocenjujejo inteligentne rešitve, povezljivost z internetom, analizo podatkov, po drugi strani pa tudi nove vrste motorjev, kot so električni, hibridni in plinski.

Vse te tehnologije pa morajo narediti traktor udobnejši, varnejši, bolj povezljiv, zanesljivejši, učinkovitejši. Povzročati mora manj poškodb tal in manj mora onesnaževati okolje. Najboljši trajnostni traktor ni nagrada najbolj zelenemu stroju, ampak nagrada za inovativne rešitve s stališča trajnosti. Izbirajo ga med vsemi finalisti iz vseh treh osnovnih kategorij.

Zmagovalci

V Bologni je nagrado traktor leta 2022 dobil john deere 7R 350 autopowr. Najboljši vsestranski traktor je postal john deere 6120 M autopowr, med specializiranimi pa je najboljši reform metrac H 75 pro. Naziv najboljši trajnostni traktor je bil podeljen new hollandu T 6180 methane power.

Traktor leta 2022 je john deere 7R 350 autopowr. Ta veliki poljedelski stroj je zmagovalec zaradi vgrajene tehnologije, v ospredju je avtomatizacija; prostorna kabina in njeno udobje, odlična zmogljivost pri delu na polju. Trajnost se upošteva tudi v obliki programa jamstva za gorivo, kjer John Deere nagrajuje varčno vožnjo. Sklopi, kot sta active command steering in EZ balast, pa omogočajo individualno prilagajanje traktorja posameznim nalogam. Ima 350 KM nazivne moči in brezstopenjski menjalnik. FOTO: John Deere

Najboljši vsestranski traktor je john deere 6120 M autopowr. Ima brezstopenjski menjalnik auto powr, kratko medosno razdaljo 2400 mm, največjo skupno dopustno maso 10.450 kg in najnovejšo tehnologijo za natančno kmetovanje. Model je dovolj vsestranski, da lahko opravlja široko paleto različnih nalog, od dela s čelnim nakladalnikom do obdelave tal ali transporta. Ima 120 KM nazivne moči. FOTO: John Deere

Reform metrac H 75 pro je najboljši specializirani traktor 2022. Z nizkim težiščem, hidrostatičnim prenosom in možnostjo upravljanja dveh priključkov hkrati je zasnovan za varnost in udobje pri delu na strmini – nagibu. Gorski traktor reform je žirijo navdušil z zmogljivostmi na strmini. FOTO: Reform

New holland T6.180 metan power je postal najbolj trajnostni traktor 2022. New Holland je prvi začel komercialno proizvodnjo traktorja na metan. Šestvaljni motor FPT s pogonom na zemeljski plin (metan) zagotavlja enake zmogljivosti kot ekvivalent dizelskega motorja. Zmanjšuje pa stroške goriva ter znatno znižuje onesnaževala v izpušnih plinih in emisije CO2. Za obdelavo izpušnih plinov ni potrebna tehnologija SCR​ (AdBlue), kar poenostavi traktor in zmanjša obratovalne stroške. FOTO: New Holland