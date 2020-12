Claas axion 960 je zmagovalec v kategoriji najbolj trajnostni traktor. Njegova tehnologija je enostavnejša za uporabo kot kadar koli doslej. Nastavitev tlaka v pnevmatikah omogoča prihranek goriva, predvsem pa učinkovitejše in boljše delovanje na terenu v vseh okoliščinah. FOTO: Claas

Stroga merila

Štiri kategorije

Vsaka blagovna znamka lahko sodeluje z le enim modelom v kategoriji.

Od lani izbirajo tudi najboljši trajnostni traktor.

In zmagovalci

V petek so v Milanu razglasili traktor leta 2021. Gre za mednarodno prireditev, ki je letos postala popolnoma digitalna, sicer pa je bil to že štiriindvajseti izbor.Najboljše izbere neodvisna komisija 26 novinarjev, ki pokrivajo kmetijsko tehniko, iz 25 evropskih držav. Izbor je pred leti začela italijanska specializirana revija Trattori, komisija pa je imela tri člane. Od leta 2005 sodeluje tudi Slovenija. Gre za odlično mednarodno sodelovanje kmetijsko različno razvitih evropskih držav, kar pa ni slabost, ampak dodana vrednost.Kandidate je treba predstaviti komisiji že med letom. Traktorji morajo biti v proizvodnji, ne smejo pa sodelovati finalisti prejšnjih let. Vsaka blagovna znamka lahko sodeluje z le enim modelom v posamezni kategoriji. Vodilo komisije je, da zmagovalci združujejo najboljše tehnologije in rešitve, ki so dostopne na tržišču. Letošnji izbor sponzorira proizvajalec pnevmatik BKT.V izboru so bile štiri različne kategorije. Za traktor leta se upošteva parametre, vezane na motor, transmisijo, standardno vgrajeno elektroniko za vodenje, hidravlični sistem, udobje kabine, inovativne tehnične rešitve, dodatno opremo, obliko, povezljivost/precizno kmetovanje. V tej kategoriji so močnejši traktorji za poljedelstvo.Za naziv najboljši vsestranski traktor lahko sodelujejo tisti, ki imajo več kot 70 KM, maksimalno štiri valje in največjo skupno dopustno maso 10.000 kg. Glasovalni parametri so motor, transmisija, hidravlični sistem, udobje, inovativne tehnične rešitve, dodatna oprema, oblika in vsestranskost.V kategoriji najboljši specializirani traktorji lahko sodelujejo sadjarsko-vinogradniški stroji (ozkokolotečni) in gorski. Pri njih se ocenjujejo motor, transmisija, udobje, okretnost in oblika.Od lani je uvedena četrta kategorija najboljši trajnostni traktor, kjer so kriteriji nove in inovativne tehnične rešitve z vidika trajnosti (udobje, varnost, učinkovitost, manjše onesnaževanje okolja, povezljivost, asistenčni sistemi, inteligentne rešitve, internetne rešitve, novi tipi motorjev – električni, hibridni, plinski). Oziroma nove tehnologije, ki povzročajo manjše onesnaženje okolja in učinkovitejše, udobnejše in varnejše delo. To ni nagrada za najbolj zelen traktor, ampak za inovativne rešitve z vidika trajnosti.V petek so nagrado traktor leta 2021 podelili masseyju fergusonu 8S.265. Najboljši vsestranski traktor 2021 je postala valtra G135 versu. Med specializiranimi pa je najboljši fendt 211 V vario. Naziv najboljši trajnostni traktor je bil podeljen claasu axionu 960. O valtri in fendtu smo v Obratih pisali že pred časom.