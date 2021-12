Tradicionalno, glamurozno ali minimalistično: kaj o vas pove vaše božično drevo

Okraševanje božično-novoletnega drevesa je eno glavnih dejanj bližajočih se praznikov. Seveda se tedaj, ko okraske obešate na vašega trudite, da bi sledili svojemu stilu in da bi oblikovali res popolno praznično dekoracijo.

Pri tem se morda sploh ne zavedate, da z načinom okraševanja drugim brez besed veliko sporočate o sebi. Vas zanima kaj? Poglejte, kaj pomeni, če je vaše drevo tradicionalno, glamurozno, minimalistično, retro ali v katerem koli drugem slogu.

Modernistično drevesce

Je vaše drevesce rožnate, modre ali limeta zelene barve z okraski, ki po barvi odstopajo od tradicije? Torej ste po naravi živahni, zabavni in se ne pustite omejevati. Radi izstopate iz povprečja, ste pogumni ter vas ni strah izražati svojih misli.

Skratka, živite po svojih pravilih in po načelu živi ter pusti živet.

Tradicionalno drevesce

Za vas ni lepšega, kot veliko, razkošno, tradicionalno okrašeno drevo. Zato je vaše visoko, bujno in bogato obdano z okraski rdeče, bele in zlate barve ter z neštetimi lučkami.

Kaj to sporoča o vašem značaju? To, da cenite družino, kvalitetno preživet čas z osebami, ki jih imate radi, spoštujete tradicijo in pristnost. Za vas je vonj smrečja neprecenljiv, plastično drevesce nikoli ni opcija. Obožujete praznike in vse, kar je z njimi povezano ter vzdušje zlahka preneseta na vse ostale.

Ekonomično drevesce

Majhno, največkrat ga postavite kar na mizo ali polico. Veste, da velikost centralnega okrasja ni premo-sorazmerna s prazničnim vzdušjem.

Večji pomen pripisujete ljubezni, pozornosti in toplini, ki vejejo med ljudmi, ki se zbirajo za praznike.

Ste modri, preudarni, premišljeni, varčni in tudi sicer razmišljate ekonomično. Tako z vidika denarja kot s stališča časa in prostora. Vaše prioritete so jasne, po naravi ste praktični: zakaj z ogromnim drevesom zasesti polovico dnevne, če majhno povsem dostojno opravi nalogo.

Rek, kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje bo vsekakor veljal tudi, ko bo treba okrasje ob koncu praznikov pospraviti.

Glamurozno drevesce

Rdeča in zelena? Tako je bilo lani. Letos bo vaše megalomansko drevo zasijalo v povsem drugih odtenkih, v moderni barvni paleti, bo pa lanskemu skupno to, da bo bogato obloženo z okraski.

Zelenih vejic praktično ne bo videti, saj jih bodo zakrivale kroglice, pentlje, lučke in drug dekor. Drevo bo tako bogato, da bo mejilo že na dekadentno, kar o vsa sporoča, da življenje zajemate z veliko žlico, da uživate v vsemu, kar prinaša, ste po naravi hedonist in izkoristite vsak trenutek, da sebi in ljudem, ki jih imate radi, polepšate življenje. Za praznike in kar tako.

Retro drevesce

Za vas božič traja vse leto in o njem razmišljate dolgo, preden se približa praznični čas. Vaše drevo je odraz tega. Velikokrat še kako odstopa od tradicije, saj združuje vaše ročne spretnosti in skozi vse leto nabrane spominke.

Čeprav ob pogledu nanj nihče ne bi rekel tega ste oseba, ki ceni družinsko zgodovino, tradicijo in spominke, ki povezujejo preteklost, sedanjost in prihodnost. Družina in njena tradicija vam ogromno pomenita.

Modernistično drevesce

Kakšna smreka, bor ali brinje. Vaše drevo v vseh pogledih odstopa od tradicionalne okrasitve. Največkrat je izdelana iz žic ali vejic, na njem pa je mogoče najti vse, le tradicionalnega okrasja ne.

Kaj to pomeni? Uganili ste: za vas pravila ne veljajo. Ne glede na to, kolikokrat ste zaradi tega že zašli v težave, vi živite po svoje. Tako, kot vam najbolj odgovarja. Tisti, ki vas imajo radi, to sprejemajo, tisti ki vas ne razumejo, nimajo v vašem življenju česa iskati.

Minimalistično drevesce

Vaš moto se glasi: manj je več. Prav tako razmišljate izven okvirjev. Vaše drevo velikokrat odstopa od pričakovanj in trendov, na njem je komaj kaj okraskov, največkrat le nekaj lučk. Zelenje ni pravilo, okrasite lahko tudi suho vejo. Trakovi, mašne in drugo je odveč.

V življenji prisegate na minimalizem. Živite skromno, a kvalitetno in nikoli po nepotrebnem ne kopičite stvari. Zakaj kupovati več, če lahko živite z manj? Kajti dobro veste, da izkušnje (in ne predmeti) resnično štejejo.